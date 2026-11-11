Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, gana primer lugar en competencia de musicales en EUA

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Angélica Masiel, hija de Angélica Vale y nieta de Angélica María, continúa el destacado legado artístico de su familia al ganar el primer lugar en la categoría de Musicales en una competencia con su escuela de arte en Estados Unidos. La joven de 14 años, quien fungió como protagonista del montaje, recibió el respaldo público de su madre, quien destacó su talento y le recordó confiar siempre en sus capacidades.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 03:57 PM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 03:59 PM.