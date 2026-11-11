Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, gana primer lugar en competencia de musicales en EUA

El talento artístico de la familia Vale tiene una nueva representante que ya comienza a escribir su propia historia sobre los escenarios. Angélica Masiel, de 14 años, sumó un importante reconocimiento a su incipiente trayectoria al ganar el primer lugar en la categoría de Musicales durante una competencia con su escuela de arte en Estados Unidos, donde además tuvo un papel protagónico en el montaje presentado.La noticia fue compartida con gran emoción por su madre, Angélica Vale, a través de Instagram. La actriz y conductora no ocultó el orgullo que siente por el logro de su hija y le dedicó un emotivo mensaje: “No puedo estar más orgullosa de mi beba. Ayer ganó con su escuela de arte el primer lugar en la categoría de Musicales, siendo la protagonista del mismo”. Vale también aprovechó la publicación para reforzar la confianza de la adolescente: “Nunca dudes del gran talento que tienes. ¡Te amo con toda mi alma!”.Con este reciente reconocimiento, Angélica Masiel se acerca cada vez más al mundo del espectáculo que ha marcado la historia de su linaje. Su abuela, Angélica María, es una de las figuras más icónicas y reconocidas del cine y la televisión mexicana, conocida como "La Novia de México". Por su parte, su madre, Angélica Vale, ha desarrollado una exitosa y versátil carrera como actriz, cantante y conductora, con grandes éxitos en televisión y teatro musical, como su emblemático papel en La fea más bella.El interés de Angélica Masiel por los escenarios no es nuevo; desde pequeña ha mostrado una clara inclinación por el canto y la actuación. Un antecedente destacado de su desarrollo artístico ocurrió en 2025, cuando tuvo una presentación especial durante un concierto de su mamá y su abuela en la Ciudad de México.En aquella ocasión, interpretó una canción junto a Lucerito Mijares, quien se convirtió en su madrina artística y le dio la tradicional "patada de la suerte" para augurarle éxito en su carrera. En ese momento, Angélica Vale expresó públicamente su admiración por el talento de Lucerito y le pidió que acompañara a su hija en ese primer paso musical, un gesto que hoy parece haber dado sus frutos con este primer gran triunfo internacional de la joven Masiel.