Daddy Yankee recibe reconocimiento de YouTube por superar los 3.3 mil millones de reproducciones

De acuerdo con los registros oficiales de la plataforma, Daddy Yankee ha logrado cifras masivas a nivel global en 2026, superando los 3.3 mil millones de reproducciones. Este impacto lo coloca firmemente entre los 50 artistas más escuchados de YouTube en lo que va del año.El alcance de su música ha sido particularmente fuerte en mercados clave de habla hispana y la diáspora, registrando más de 475 millones de reproducciones en México, más de 405 millones en Argentina, más de 390 millones en Estados Unidos y más de 255 millones en Colombia, consolidando su legado como uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial.El reconocimiento fue entregado personalmente por Sandra Jiménez, Directora Regional y Head of Music para Latam y Estados Unidos de YouTube. Al recibir la distinción, el "King Daddy" expresó su gratitud con un mensaje centrado en sus raíces: "Gracias por la oportunidad de representar el talento y toda mi cultura latina".Además, compartió que el amor, en sus diferentes manifestaciones hacia la vida, sus padres, sus amigos y su público, sigue siendo el eje fundamental que distingue y motiva todas sus creaciones artísticas, incluso en esta nueva etapa de su carrera.Más allá de la música, Daddy Yankee aprovechó un encuentro íntimo con poco más de 200 de sus fans para hablar sobre su bienestar integral. El artista confesó que la "sincronía entre mente, cuerpo y alma" es el pilar que le permite mantener una vida saludable y llena de entusiasmo para cumplir con todas sus labores diarias.Para lograr este estado, el cantante mantiene una disciplina estricta basada en una buena alimentación y el ejercicio constante. Entre sus proyectos actuales, destacó con orgullo sus negocios en el ámbito gastronómico, específicamente sus restaurantes de comida peruana ubicados en la ciudad de Nueva York, demostrando que su espíritu emprendedor sigue tan vigente como su impacto musical.