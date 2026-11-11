Daddy Yankee recibe reconocimiento de YouTube por superar los 3.3 mil millones de reproducciones

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El artista puertorriqueño Daddy Yankee fue galardonado por YouTube como uno de los 50 artistas más reproducidos de 2026, acumulando más de 3.3 mil millones de reproducciones en lo que va del año. Durante un encuentro con sus seguidores, el cantante destacó el orgullo de representar a la cultura latina, la importancia de mantener un equilibrio entre mente, cuerpo y alma, y compartió detalles sobre sus exitosos emprendimientos gastronómicos en Nueva York.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:49 AM.