Fallece el actor Stacy Keach a los 85 años en Polonia

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El actor estadounidense Stacy Keach falleció a los 85 años en Magdalenka, Polonia, tras una prolongada batalla contra una grave afección cardíaca. La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz Malgosia Tomassi, quien destacó una trayectoria de más de seis décadas en la que Keach dejó una huella imborrable en cine y televisión, siendo recordado mundialmente por su icónico papel en The New Mike Hammer.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:53 AM.