Fallece el actor Stacy Keach a los 85 años en Polonia

El medio artístico internacional está de luto tras el fallecimiento de Walter Stacy Keach, ocurrido este martes 10 de noviembre de 2026 en Magdalenka, Polonia. La noticia fue confirmada por su esposa, la actriz Malgosia Tomassi, en una entrevista con la revista Variety, donde reveló que el actor murió "tras una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca". Por el momento, no se han compartido más detalles sobre el tiempo que Keach enfrentó esta situación médica.Nacido el 2 de junio de 1941 en Georgia, Estados Unidos, Keach construyó una sólida carrera que abarcó más de 70 películas y numerosas series de televisión. Su debut actoral tuvo lugar en 1964 con la obra de teatro Hamlet en el Central Park de Nueva York, seguido poco después por su primera aparición en televisión en la serie How to Marry a Millionaire. En 1968, dio el salto a la pantalla grande con la película El corazón es un cazador solitario (The Heart Is a Lonely Hunter). Sin embargo, fue en la pequeña pantalla donde alcanzó un reconocimiento global, protagonizando la serie The New Mike Hammer, un papel que lo consolidó como un ícono del género policiaco y de detectives a nivel internacional.En el ámbito personal, la vida de Keach estuvo marcada por cuatro matrimonios. Se casó por primera vez en 1964 con Mathryn Baker, unión que duró cuatro años. Posteriormente, contrajo nupcias con la modelo y empresaria Marilyn Aiken en 1975 (también por cuatro años) y con la actriz y bailarina británica Jillie Mack en 1981, relación que finalizó en 1986.Ese mismo año, 1986, encontró su estabilidad sentimental al casarse con la actriz polaca Malgosia Tomassi, a quien conoció en 1985 durante la filmación de The Mickey Spillane's Mike Hammer: TV Movie. De este matrimonio, que perduró hasta el día de su muerte, nacieron sus dos hijos, Shannon y Karolina, quienes hoy lloran la partida de un padre y un artista que dedicó su vida a enamorar al público con su talento.