Imagem Films anuncia redoblaje de 'Wildwood: El bosque salvaje' en México tras críticas al elenco

Este martes 10 de noviembre, Imagem Films Mx formalizó mediante un comunicado una decisión poco habitual en la industria cinematográfica: la producción de una nueva pista de audio de doblaje para México de Wildwood: El bosque salvaje, justo antes de su estreno en salas programado para este jueves 12 de noviembre.La distribuidora tomó esta medida tras escuchar las opiniones de espectadores y especialistas, quienes cuestionaron la inclusión en el elenco original de figuras públicas como Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche, quienes carecen de experiencia real en el campo del doblaje profesional. Como resultado, estos talentos serán sustituidos en la nueva versión que estará disponible en cines de toda la República Mexicana como una alternativa para el público.A pesar del cambio masivo en el reparto, se confirmó que se respetará y conservará el trabajo de Emilio Treviño, un joven actor con una sólida y amplia trayectoria en el doblaje profesional. En Wildwood: El bosque salvaje, Treviño da voz a Curtis Mehlberg, uno de los personajes centrales de la historia, y su participación se mantiene intacta en esta nueva versión.Treviño, egresado del Instituto de Cine y Teatro de Lee Strasberg en Nueva York, es ampliamente reconocido por ser la voz en español latino de Miles Morales en las películas de Spider-Man, Denji en Chainsaw Man, Mark Grayson en Invencible y Paul Atreides en la saga Duna. Además, es la voz recurrente de actores como Timothée Chalamet. Al respecto, el actor confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Para todos los que me han preguntado... mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje. Nos vemos en los cines”.A través de su comunicado, Imagem Films Mx aclaró que la decisión no busca invalidar o desacreditar el trabajo realizado en la primera versión, sino ofrecer al público otra oportunidad de conectar con la película. La compañía enfatizó su creencia en el poder de las historias para emocionar y crear experiencias que trascienden la pantalla, mostrando una disposición a recibir comentarios respetuosos sobre el proceso artesanal de la producción y priorizando la satisfacción del consumidor de cine animado en México.