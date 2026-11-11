Imagem Films anuncia redoblaje de 'Wildwood: El bosque salvaje' en México tras críticas al elenco

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Imagem Films Mx anunció una nueva versión de doblaje para México de la película animada Wildwood: El bosque salvaje, que llega a los cines este 12 de noviembre de 2026. La medida, poco común en la industria, responde a las críticas de fans y especialistas sobre la falta de experiencia en doblaje del elenco original, aunque se confirmó que el profesional Emilio Treviño conservará su participación en la nueva pista de audio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 08:41 AM.