José Eduardo Derbez niega ser cómplice de Vadhir tras viralizarse fotos de su viaje en crucero

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José Eduardo Derbez rechazó contundentemente los rumores que lo señalaban como presunto testigo o cómplice de un incidente durante un viaje en crucero con su hermano, Vadhir Derbez, en septiembre de 2026. Tras confirmar que no existe ningún documento judicial en su contra, el actor desmintió las especulaciones, mientras las autoridades aclaran que la carpeta de investigación activa contra Vadhir se originó por hechos ocurridos en abril de 2026 durante la grabación de un video musical en Coyoacán, no en el crucero.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 08:55 AM.