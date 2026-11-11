José Eduardo Derbez niega ser cómplice de Vadhir tras viralizarse fotos de su viaje en crucero

Las redes sociales volvieron a poner bajo los reflectores a los hermanos Derbez tras la circulación de fotos y videos de una escapada en crucero realizada alrededor del 15 de septiembre de 2026. En el material, compartido por los propios actores, se les observa junto a otras personas, incluyendo mujeres y bebidas alcohólicas, en un ambiente de actividades recreativas.Sin embargo, estas imágenes despertaron versiones no confirmadas que situaban a José Eduardo como presunto testigo o cómplice de un episodio que habría involucrado a una menor de edad durante dicho viaje, vinculándolo injustificadamente a la situación legal que enfrenta su hermano mayor.Ante la escalada de especulaciones, José Eduardo Derbez exigió conocer el origen y el sustento de dichas acusaciones, cuestionando si existía algún documento oficial que lo vinculara con una investigación o procedimiento legal.Al ser informado de que no existía ninguna acusación formal ni carpeta de investigación en su contra, el actor rechazó los señalamientos con contundencia: “¿Qué me acusan?”, preguntó, para luego concluir: “No, legalmente no. Ah, bueno”. Con esta respuesta, José Eduardo trazó una línea clara: los rumores que lo alcanzaron carecen de cualquier respaldo judicial, aunque admitió que su nombre quedó injustamente ligado a una historia que ha tomado fuerza por la viralización de las fotos.Mientras las imágenes del crucero alimentan la especulación, las autoridades han mantenido firme el origen de la carpeta de investigación activa contra Vadhir Derbez. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el expediente se originó a raíz de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026, la cual se relaciona con hechos presuntamente ocurridos durante la grabación de un video musical en la alcaldía Coyoacán, meses antes del viaje en crucero.Hasta el momento, no se ha comprobado ninguna conexión entre las imágenes del viaje en septiembre y el caso que la autoridad investiga. Mientras la carpeta de Coyoacán sigue su curso legal, José Eduardo ya ha dejado clara su inocencia y falta de complicidad, dejando en evidencia que las preguntas sobre lo ocurrido lejos de las cámaras aún dependen de los hallazgos oficiales de la Fiscalía, y no de los rumores de redes sociales.