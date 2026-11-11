Joseph Baena obtiene el quinto lugar en debut profesional como fisicoculturista en la Copa Mundial

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Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, logró un meritorio quinto lugar en su debut profesional en la categoría Classic Physique Open de la Copa Mundial Pro/Am de la INBA/PNBA, celebrada en California. Apoyado por su padre, con quien entrena en el emblemático Gold's Gym, el joven atleta destaca por competir en la modalidad de fisicoculturismo natural, marcando una diferencia clave con la trayectoria de su legendario progenitor.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 03:53 PM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 03:56 PM.