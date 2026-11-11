Joseph Baena obtiene el quinto lugar en debut profesional como fisicoculturista en la Copa Mundial

El sábado 7 de noviembre de 2026, Joseph Baena dio un paso importante en su carrera deportiva al participar en la Copa Mundial Pro/Am de la INBA/PNBA en El Segundo, California. Compitiendo en la categoría Classic Physique Open, esta representó su primera presentación profesional dentro de la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA).El joven obtuvo el quinto lugar, una posición que lo dejó plenamente satisfecho y que cumplió con el objetivo que se había planteado antes de subir al escenario. A través de sus redes sociales, Baena compartió imágenes y videos de su rutina de poses, destacando: "Este fue mi debut profesional en la INBA/PNBA en la categoría Classic Physique Open y quedé entre los cinco primeros. Estoy extremadamente orgulloso". Según reportes, reconoció haber llegado a la competencia en una mejor condición física que en presentaciones anteriores, aunque admitió que aún tiene aspectos por mejorar para futuros certámenes.Si hay una figura clave en el acercamiento de Joseph a esta disciplina, es su padre. Arnold Schwarzenegger, máxima leyenda del fisicoculturismo, ha acompañado a su hijo en este proceso y se ha convertido en su principal referente. Joseph ha revelado que su interés por desarrollar su musculatura nació cuando el protagonista de Terminator le regaló una enciclopedia de fisicoculturismo, lo que despertó su curiosidad por el levantamiento de pesas, la alimentación saludable y el funcionamiento del cuerpo humano.Padre e hijo comparten rutinariamente sesiones de ejercicio en el emblemático Gold's Gym de Venice Beach, California. De hecho, Joseph ha descrito a Arnold no solo como su ídolo, sino como su "mejor compañero de entrenamiento".A pesar de crecer con el ejemplo de uno de los fisicoculturistas más famosos de la historia, Joseph comenzó a competir formalmente apenas en marzo de 2026. En su primera participación, el NPC Natural Colorado State Championships, consiguió el primer lugar en tres categorías: Men’s Open Bodybuilding Heavyweight, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice. Un mes después, en abril de 2026, ganó la categoría Classic Physique en el INBA Iron Gladiator de California, obteniendo así su tarjeta profesional y el salto al circuito de la PNBA.Existe una diferencia fundamental entre el camino deportivo de padre e hijo: Joseph compite en fisicoculturismo natural, una modalidad que promueve y exige la competencia libre de sustancias para mejorar el rendimiento. Por su parte, Arnold Schwarzenegger ha hablado con total honestidad y apertura sobre su propio uso de esteroides durante su trayectoria competitiva en el pasado, marcando así dos eras y filosofías distintas dentro del mismo deporte.