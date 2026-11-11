La madre de La Cukis responde a Doña Alegría tras polémicos comentarios sobre su identidad de género

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La madre de la influencer La Cukis salió en defensa de su hija a través de una transmisión en vivo en TikTok tras los comentarios realizados por Doña Alegría en el reality La Mansión VIP, donde cuestionó su identidad de género. La polémica ha desatado fuertes críticas entre los espectadores y ha evidenciado las crecientes tensiones entre los participantes de la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:12 AM.