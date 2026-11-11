La madre de La Cukis responde a Doña Alegría tras polémicos comentarios sobre su identidad de género

Pocos días después de su estreno, La Mansión VIP ya ha generado su primera gran controversia. Durante una convivencia dentro de la casa, la participante Leticia, conocida como Doña Alegría, realizó comentarios dirigidos a la influencer La Cukis (quien previamente participó en otro reality vinculado a la familia De Nigris), señalándola directamente como hombre.Mientras Doña Alegría continuaba haciendo alusiones entre risas, La Cukis negó rotundamente lo dicho. La situación escaló rápidamente, generando reacciones inmediatas entre los espectadores, quienes comenzaron a compartir fragmentos del momento en diversas redes sociales, amplificando el alcance del conflicto.Las críticas no se limitaron al público general; la madre de La Cukis decidió pronunciarse públicamente para defender a su hija. A través de una transmisión en vivo en TikTok, la mujer respondió directamente a los comentarios de Doña Alegría, calificándolos de inapropiados y cuestionando el tipo de contenido que la participante comparte dentro del programa.Durante la transmisión, explicó que se vio obligada a hablar debido a la gran cantidad de videos y mensajes que recibió sobre lo ocurrido. Además, aseguró que no le preocupa recibir críticas por expresar su postura, recordando que ya ha enfrentado comentarios negativos en redes sociales en el pasado y que está dispuesta a proteger a su familia.En la misma intervención, la madre de la influencer sacó a la luz otros momentos que evidencian un ambiente hostil hacia su hija. Recordó una ocasión en la que el participante Tony Aguirre le preguntó a Doña Alegría quién consideraba que no debería estar en La Mansión VIP, a lo que esta respondió señalando directamente a La Cukis. También hizo referencia a comentarios despectivos sobre la edad de la influencer, contrastándolos con la intervención de otro participante, Joao, quien habría señalado que La Cukis era una persona fuerte y resiliente.Hasta el momento, la polémica continúa generando un intenso debate entre los seguidores del reality, quienes se dividen entre quienes repudian el comportamiento de Doña Alegría por considerarlo transfóbico o de "mala leche", y quienes defienden la dinámica del programa. La producción del reality aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.