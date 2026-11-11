Mariana Ochoa sufre aterrizaje de emergencia en Tijuana rumbo a los Latin Grammy

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La cantante Mariana Ochoa vivió un susto aéreo al tener que realizar un aterrizaje de emergencia en Tijuana por una falla técnica, cuando viajaba a los Latin Grammy 2026 en Las Vegas. El incidente se suma a un mes "turbulento" para la exintegrante de OV7, quien recientemente ganó La Casa de los Famosos México 2026 en medio de acusaciones de amaño, conflictos con sus excompañeras y la denuncia del robo de un anillo dentro del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 08:38 AM.