Mariana Ochoa sufre aterrizaje de emergencia en Tijuana rumbo a los Latin Grammy

Mariana Ochoa enfrentó un momento inesperado mientras viajaba a Estados Unidos para asistir como invitada a la ceremonia de los Latin Grammy 2026, que se celebrará este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La cantante relató que dormía durante el vuelo cuando la aeronave cambió de rumbo. “Me despierto y vamos a aterrizar en Tijuana, y yo ‘¿Cómo que en Tijuana?’”, recordó en entrevista con Ventaneando.Ochoa explicó que el avión presentó una falla técnica, aunque enfatizó que la tripulación controló la situación de manera segura y que los pasajeros no percibieron maniobras de peligro. “Hubo alguna falla técnica que fue bien manejada, no fue un accidente, ni se sintió nada”, declaró. Tras el aterrizaje, la aerolínea gestionó un cambio de equipo para que los pasajeros pudieran continuar su viaje. Cabe mencionar que, aunque sus canciones La pensión y Te vuelvo a elegir fueron consideradas en el proceso de nominaciones, ninguna logró un lugar en la lista definitiva de candidatos.Este percance ocurre en medio de un periodo de alta controversia para la artista, tras su reciente victoria en La Casa de los Famosos México 2026. Su triunfo generó sospechas entre algunos espectadores y exparticipantes, quienes cuestionaron si la producción favoreció a la cantante para asegurar su victoria, algo que Ochoa ha negado rotundamente.Además, su paso por el reality dejó secuelas en sus relaciones personales y profesionales. Recibió críticas por sus comentarios sobre Wendy Guevara y enfrentó un distanciamiento con sus excompañeras de OV7. Específicamente, Érika Zaba le reclamó haber revelado asuntos personales e internos del grupo durante su estancia en la casa. A finales de octubre, Ochoa también reveló que aún no había recibido el premio en efectivo de 4 millones de pesos prometido por el programa.Una de las controversias más recientes surgió a principios de noviembre, cuando la artista denunció la desaparición de un anillo que le regaló su novio, Mauricio Vaca, durante los últimos días de su encierro. Mariana explicó que se quitó la joya para aplicarse bloqueador solar y la dejó junto a un lavabo; al regresar, la pieza ya no estaba. Ante la situación, solicitó a la producción del reality revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar qué ocurrió. “Alguien lo agarró, alguien lo agarró. Siguen revisando videos, yo pedí que se checaran”, declaró en el podcast Las Cristianni. Estas acusaciones provocaron reacciones inmediatas entre sus excompañeras de la casa: Karina Torres negó haber tomado el anillo, mientras que surgieron versiones no confirmadas que involucran a Gema Garoa. Hasta el momento, el paradero de la joya y la identidad del responsable siguen siendo un misterio.