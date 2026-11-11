Renata Notni es captada junto a Gonzalo Hevia Baillères, empresario de Grupo Bal, en Los Ángeles

La actriz mexicana Renata Notni volvió a acaparar la atención de los medios, esta vez por su vida sentimental. Fotografías difundidas por People en Español muestran a la actriz de 31 años tomados de la mano y abrazados junto a Gonzalo Hevia Baillères durante un paseo por West Hollywood, en Los Ángeles. Esta aparición ocurre meses después de que se hiciera pública su separación de Diego Boneta, con quien mantuvo una relación de aproximadamente cinco años.Más allá de su vida personal, Notni cuenta con una sólida carrera de 20 años en la actuación. Originaria de Cuernavaca, Morelos, debutó a los 6 años en una campaña de Liverpool antes de ingresar al CEA Infantil de Televisa. Su primera oportunidad en la pantalla chica llegó en 2006 con la telenovela Código postal.A lo largo de los años, interpretó papeles juveniles en producciones como Un gancho al corazón (2008), Mar de amor (2009) y La fuerza del destino (2011). En 2015 dio el salto a los roles protagónicos con Amor de barrio, seguida de Sueño de amor (2016) y Mi adorable maldición (2017). Con el auge del streaming, amplió su horizonte con El Dragón (2019), la serie de Netflix La venganza de las Juanas (2021), la película ¿Qué culpa tiene el karma? (2022) y la serie Zorro (2024), donde interpretó a Lolita Márquez.Una de las relaciones más mediáticas de Notni fue la que sostuvo con el actor Diego Boneta, a quien conoció en 2021. La pareja compartió viajes y alfombras rojas durante cinco años, hasta que en 2026 anunciaron su separación. Aunque no detallaron las razones, Notni aseguró que terminaron en buenos términos, prefiriendo quedarse con "lo bonito que estuvo la relación". Posteriormente, la actriz aclaró que los rumores que la vinculaban con el actor Alejandro Speitzer se trataban únicamente de una amistad.Gonzalo Hevia Baillères es un empresario mexicano especializado en tecnología e inversiones, y nieto de Alberto Baillères González, fundador del conglomerado Grupo Bal (propietario de El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Profuturo y Grupo Peñoles). Aunque proviene de esta familia, Gonzalo ha desarrollado sus propios negocios, como HBeyond, una firma de inversión en tecnología e inteligencia artificial, además de participar en proyectos como INSAITE y Lok. En 2026, adquirió notoriedad deportiva al unirse, mediante HBeyond, al grupo inversionista de los Seattle Seahawks de la NFL.La vida sentimental de Hevia también ha sido objeto de especulación. Desde 2022 se le relacionó con la cantante Belinda, a quien supuestamente le habría inspirado la canción Heterocromía, por la característica física de tener los ojos de distinto color. Además, en marzo de 2026 circularon imágenes en las que aparecía besándose con la actriz Emma Watson en Francia y México. Ahora, las fotografías junto a Renata Notni en Los Ángeles despiertan nuevas interrogantes sobre el rumbo de su vida amorosa.