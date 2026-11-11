Renata Notni es captada junto a Gonzalo Hevia Baillères, empresario de Grupo Bal, en Los Ángeles

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La actriz Renata Notni fue fotografiada de la mano y abrazada junto al empresario Gonzalo Hevia Baillères en West Hollywood, meses después de hacer pública su separación de Diego Boneta. Hevia, nieto de Alberto Baillères y vinculado a Grupo Bal, ha llamado la atención previamente por sus supuestos romances con Belinda y Emma Watson, sumando un nuevo capítulo a la vida sentimental de la estrella mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 08:59 AM.