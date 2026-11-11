El Salón de la Fama del Rock 2026 inducta a Oasis, Iron Maiden y Celia Cruz

Este sábado 14 de noviembre, el Peacock Theater de Los Ángeles será el escenario de una de las generaciones más esperadas en la historia del Salón de la Fama del Rock and Roll. La clase de 2026 incluye a nombres de enorme peso como Oasis, Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol y Wu-Tang Clan. No obstante, al igual que en ediciones anteriores que vieron faltar a leyendas como Aretha Franklin, Tina Turner o Paul McCartney, esta ceremonia estará marcada por la ausencia de varios de los homenajeados más anticipados.De acuerdo con reportes, la banda británica Oasis no estará presente. Noel Gallagher tiene programada una presentación en Londres, mientras que su hermano Liam respondió a sus seguidores en la red X que el viaje era demasiado largo para una sola noche y que tenía pendientes los preparativos de Navidad. La banda ingresa al recinto tras volverse elegible en 2019 y haber sido nominada en tres ocasiones.Por su parte, la banda liderada por Sade Adu confirmó su ausencia el pasado 10 de noviembre a través de un comunicado en su sitio oficial, dedicando el homenaje a Mike Pela, productor y colaborador de la banda, a quien llamaron "el quinto Sade". Asimismo, Iron Maiden, que celebra su 50 aniversario con la gira "Run For Your Lives" en Australia, agradeció la distinción pero no podrá asistir tras haber sido nominado sin éxito en 2021 y 2023.En contraste con las ausencias, Phil Collins planea asistir para recibir su segundo ingreso al recinto, esta vez como solista, tras haber sido inducido con Genesis en 2010. El músico de 75 años aclaró que, debido a los problemas de salud que lo alejaron de los conciertos desde 2022, no podrá presentarse sobre el escenario, pero sí estará presente para recibir el reconocimiento.Entre los homenajeados destaca un hecho sin precedentes: la cubana Celia Cruz se convierte en la primera integrante del Salón de la Fama del Rock que cantó principalmente en español. Ella, al igual que Luther Vandross, Fela Kuti y Gram Parsons, será reconocida de manera póstuma, consolidando una clase que abarca diversas categorías y géneros musicales.Para aquellos que no puedan presenciar el evento en vivo, la ceremonia será transmitida en diciembre a través de la cadena ABC y estará disponible para streaming en Disney+ a partir del 9 de diciembre, permitiendo a los fans de todo el mundo celebrar este capítulo histórico de la música.