El Salón de la Fama del Rock 2026 inducta a Oasis, Iron Maiden y Celia Cruz

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La ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock 2026, programada para este 14 de noviembre en Los Ángeles, honrará a figuras históricas como Oasis, Iron Maiden y Celia Cruz, quien se convierte en la primera artista en cantar principalmente en español en ser reconocida. Sin embargo, el evento estará marcado por las ausencias confirmadas de varios homenajeados, mientras que Phil Collins asistirá para recibir su segundo ingreso, pese a sus problemas de salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 04:04 PM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 04:08 PM.