Tommy Lee Jones vive retirado a los 80 años en su rancho de Texas y enfrenta el dolor por su hija

Tommy Lee Jones ha encontrado la paz en San Saba, el pequeño pueblo de Texas donde nació. A sus 80 años, reside junto a su esposa, Dawn Laurel-Jones (62), en una propiedad histórica de aproximadamente 2,400 hectáreas (6,000 acres). La vivienda principal, construida en 1856 originalmente como un fuerte en la época en que "Sam Houston aún vivía", combina historia y arte con piezas como mesas de pizarra de Frank Lloyd Wright, un sofá de Gustav Stickley de 120 años de antigüedad y una pintura de Kermit Oliver.La propiedad cuenta con dos campos de polo y alberga 25 caballos que la pareja cría. Pese a la escala del lugar, no existen imágenes públicas del mismo. Su esposa explica que el rancho opera como un refugio necesario: "Es muy alienante para él ser objetivado de esa manera tan exhaustiva. Incluso en los momentos más privados, no puede procesar nada sin estar bajo un microscopio", afirmó Dawn, añadiendo que Jones decidió volver a casa cuando se dio cuenta de que podía vivir donde quisiera.Jones creció principalmente en Midland, Texas, donde su padre trabajaba en la industria petrolera. Su formación académica lo llevó a Harvard, donde compartió habitación con quien sería vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, antes de iniciar su carrera actoral en Nueva York en 1969 y construir una trayectoria legendaria en Hollywood.Sin embargo, el regreso a la pradera texana no ha estado exento de contratiempos cotidianos. El actor reveló que una manada de jabalíes salvajes invade constantemente el jardín, complicando su deseo de mantener la propiedad sin vallas para no opacar la "declaración arquitectónica" de la casa. Además del cuidado de los caballos, la pareja organiza partidas de polo, deporte que Jones practica desde la década de 1970, y comparte su vida con dos galgos italianos llamados Emilio Fernández y L.Q. Jones, en homenaje a actores que él admira.Tras tres años de pausa, Jones volvió a la pantalla con The Lowdown, una serie de comedia negra con tintes de crimen filmada en Oklahoma y ambientada en Tulsa, donde comparte elenco con Ethan Hawke. En la producción, Hawke interpreta a un propietario de una librería de libros raros que investiga la corrupción local, mientras Jones da vida a su padre distanciado.No obstante, este regreso profesional ha estado marcado por un dolor inmenso. En octubre, el actor hizo su primera aparición en una alfombra roja desde la muerte de su hija, Victoria Jones, ocurrida el 1 de enero de 2026. Victoria, de 34 años, fue hallada sin vida en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco, y la Oficina del Médico Forense determinó que la causa fue una sobredosis accidental por efectos tóxicos de cocaína.Jones tuvo a Victoria con su exesposa Kimberlea Cloughley, con quien también tiene un hijo, Austin Jones, de 43 años. Una fuente cercana al actor describió su estado actual como "destrozado" y "sin ser él mismo" tras la pérdida, señalando que, para alguien que siempre ha tenido todo bajo control, el estrés de perder a un hijo "lo golpeó como un tren".