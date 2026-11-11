Tommy Lee Jones vive retirado a los 80 años en su rancho de Texas y enfrenta el dolor por su hija

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A sus 80 años, el aclamado actor Tommy Lee Jones disfruta de una vida retirada en su rancho histórico de 6,000 acres en San Saba, Texas, lejos de los reflectores de Hollywood. Aunque recientemente regresó a la pantalla con la serie The Lowdown junto a Ethan Hawke, el actor ha tenido que enfrentar una profunda tragedia personal tras la muerte de su hija, Victoria Jones, en enero de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 03:35 PM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 03:39 PM.