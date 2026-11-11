Yalitza Aparicio confiesa que le falta "atrevimiento" para aceptar roles protagónicos

En una reciente entrevista, Yalitza Aparicio fue contundente al explicar por qué, años después de su aclamado debut en Roma, sigue eligiendo participaciones acotadas en lugar de cargar con el peso de una historia entera. "Tal vez falta más atrevimiento de mi parte el aceptar protagónicos, que siempre les digo: 'No, es muy cansado'", admitió la actriz, aclarando que no se trata de una queja, sino de una decisión consciente.Frente a los consejos de algunos colegas que le urgían a "no bajar de protagónicos" tras su nominación al Óscar, Yalitza respondió con una sólida convicción: "A diferencia de muchos compañeros, a mí me faltan muchas cosas por aprender". Para ella, iniciar desde cero con cameos o roles secundarios no es un retroceso, sino una unidad de aprendizaje que le permite disfrutar el proceso, observar a sus compañeros y crecer desde ese lado del set.La raíz de esta postura radica en su punto de partida: Yalitza llegó al cine sin formación actoral previa, una brecha que siente que aún no está completamente cerrada. "Llevo mucha rezaga en esto. Yo creo que me llevará muchos años aprender algo que muchos desde pequeños ya lo saben", reconoció con humildad.A esta sensación de desventaja se sumó el impacto de la pandemia, un paro forzado que la estancó justo cuando comenzaba a ganar terreno, sumando tiempo perdido a una formación que ya sentía incompleta. Para compensarlo, la actriz decidió estudiar guion y dirección, no con el afán de ejercerlos, sino para entender "el otro lado" de la producción. "Como actor no solamente te debes encerrar en lo que haces, sino también saber lo que hay detrás", explicó, considerando que entender el trabajo ajeno es fundamental para mejorar el propio.Lejos de ver sus elecciones como un freno, Yalitza las vincula directamente con el cuidado de su bienestar. "Hoy en día es muy importante hablar sobre la salud mental", señaló, destacando que dedicarse tiempo a uno mismo y saber hacia dónde se quiere ir es crucial, especialmente para evitar el agotamiento físico y emocional que conlleva sostener una producción siendo aún una aprendiz.Esta filosofía la ha llevado a acumular una trayectoria diversa y sólida entre 2022 y 2025, explorando géneros muy distintos sin necesidad de ocupar el centro de producciones de gran presupuesto. Su filmografía reciente incluye el filme de terror psicológico Presencias (2022), la serie antológica Mujeres asesinas (2022), la comedia de HBO Los Espookys (2022) y la cinta La gran seducción (2023).Más recientemente, prestó su voz al documental Las Amazonas de Yaxunah (2024), se incorporó a la serie de Apple TV+ Familia de medianoche como Nayeli, y en octubre de 2025 regresó a la ficción con Cometierra, serie de Prime Video donde encarnó a Emma, una maestra cuya desaparición moviliza toda la trama. Para Yalitza Aparicio, cada uno de estos proyectos es una prueba de que su carrera no ha perdido altura, sino que se está construyendo con honestidad, paciencia y propósito.