Yalitza Aparicio confiesa que le falta "atrevimiento" para aceptar roles protagónicos

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La actriz mexicana Yalitza Aparicio reveló que, a pesar de la presión externa, prefiere evitar los roles protagónicos porque siente que aún tiene mucho por aprender en la actuación. Sin formación previa y tras un parón por la pandemia, la estrella de Roma ha optado por participaciones acotadas y por estudiar guion y dirección para comprender mejor el proceso cinematográfico, priorizando siempre su salud mental y su crecimiento personal sobre el estrellato inmediato.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:06 AM.