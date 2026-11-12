Adrián Marcelo cuestiona la formación en el doblaje tras el redoblaje de 'Wildwood'

En medio de la polémica desatada en redes sociales, Adrián Marcelo utilizó sus plataformas para reflexionar sobre el desarrollo de los actores de doblaje, sin mencionar directamente a los implicados, pero aludiendo claramente a la controversia. “Partiendo de la idea en la que no te haces bueno en el doblaje más que con la PRÁCTICA, ¿cuáles son las ligas menores del doblaje? ¿En qué espacios se puede permitir el actor de doblaje no ser tan bueno?”, cuestionó el conductor.Marcelo amplió su reflexión preguntando si los grandes exponentes de la industria comenzaron siendo tan buenos y dónde es que un intérprete "se curte", poniendo sobre la mesa la necesidad de espacios de formación y práctica para los nuevos talentos, más allá de la contratación inmediata de figuras mediáticas.La decisión de Imagem Films México de producir una segunda pista de audio llega después de que una petición en Change.org superara las 14 mil firmas, exigiendo que los roles principales fueran interpretados por profesionales dedicados a esta actividad. La inconformidad se centró en la falta de experiencia previa en doblaje cinematográfico del reparto original, compuesto por figuras de la televisión, redes sociales y crítica.La distribuidora aclaró que esta segunda grabación no busca descalificar el proceso anterior, el cual contó con la aprobación de las partes involucradas en Latinoamérica, sino ampliar las alternativas de exhibición. Por ello, a partir del jueves 12 de noviembre de 2026, la nueva versión convivirá en los cines con la grabación inicial y con la proyección en inglés con subtítulos.El cambio anunciado se limita a los tres papeles principales, mientras que el actor de doblaje profesional Emilio Treviño (Curtis Mehlberg) permanecerá en ambas versiones. El nuevo reparto está conformado por: