Adrián Marcelo cuestiona la formación en el doblaje tras el redoblaje de 'Wildwood'

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El conductor Adrián Marcelo abrió el debate sobre la formación y las "ligas menores" en la industria del doblaje tras el anuncio de Imagem Films México de lanzar una segunda versión en español latino de Wildwood: El bosque salvaje. La medida, que entra en vigor el 12 de noviembre de 2026, reemplaza a las figuras públicas Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche por actores de doblaje profesionales como Danna Alcalá, Érica Edwards y Erick Selim, mientras que Emilio Treviño conserva su papel en ambas versiones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 09:02 AM.