Fallece la actriz Regina Torné, icónica 'Mamá Elena' de 'Como agua para chocolate'

La muerte de la actriz Regina Torné fue confirmada este 11 de noviembre de 2026 por el programa de espectáculos Ventaneando. De acuerdo con los primeros reportes, la intérprete falleció en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa específica de su deceso, y la información continúa en desarrollo a la espera de más detalles por parte de las autoridades y su familia.Nacida en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944, bajo el nombre de Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, Regina Torné fue hija de Pedro Salvador Incháustegui Rueda y Pilar Anaya. Tras pasar parte de su infancia en Estados Unidos, regresó a México a los 18 años con una beca para estudiar actuación teatral, un giro que marcaría el inicio de su camino en el mundo artístico.Dotada de una gran capacidad intelectual, dominaba el español, inglés, francés e italiano. Curiosamente, su debut en la industria del entretenimiento no fue actuando, sino como cantante de Jazz y Bossa Nova en 1966, a sus 21 años. Su transición a la actuación ocurrió en la década de los 60, compartiendo pantalla con figuras como Julio Alemán y el legendario luchador Blue Demon en una serie al estilo de James Bond.El punto de inflexión en su carrera cinematográfica llegó en 1990, cuando obtuvo el Premio Ariel a la 'Mejor Actriz' —el máximo galardón del cine mexicano— por su magistral interpretación de 'Mamá Elena' en Como agua para chocolate, la célebre adaptación de la novela de Laura Esquivel. A partir de entonces, Torné se consolidó como una actriz de enorme intensidad y profundidad, abriéndose las puertas a una prolífica carrera en la televisión.A lo largo de las décadas, dejó huella en numerosas telenovelas, especialmente en producciones de TV Azteca, y en la memoria del público por personajes memorables como Prudencia Gutiérrez en La Loba.La información sobre su fallecimiento sigue en desarrollo, y el medio artístico se prepara para rendirle el homenaje que merece una de las actrices más respetadas y talentosas de la historia del espectáculo en México.