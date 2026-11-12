Fallece la actriz Regina Torné, icónica 'Mamá Elena' de 'Como agua para chocolate'

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La reconocida actriz mexicana Regina Torné falleció en su domicilio de la Ciudad de México, según confirmó el programa Ventaneando este 11 de noviembre de 2026. A sus 82 años, la intérprete deja un legado imborrable en el cine y la televisión, destacando su galardonado papel de 'Mamá Elena' en Como agua para chocolate y su versátil trayectoria que inició en la música y el cine de los años 60.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 09:18 AM.