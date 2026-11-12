Fallece Anthony Clark, protagonista de 'Yes, Dear', a los 62 años

El mundo de la comedia está de luto tras el fallecimiento de Anthony Clark a los 62 años. La noticia fue confirmada este martes 10 de noviembre por el también actor Mike O'Malley a través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. Aunque no se especificó la causa del deceso, O'Malley compartió que apenas hace tres semanas había conversado por teléfono con su amigo, quien, como siempre, logró hacerlos reír desmedidamente a él y a su esposa, Lisa."Era un tipo muy gracioso. Lisa y yo salíamos a mediados de los noventa, Anthony ya era famoso en Boston. La primera vez que lo vimos en el Comedy Connection nos reímos, nos reímos y nos reímos. Era tan único, te hacía reír más cuando él se reía. Fui un admirador suyo antes de convertirme en su amigo", escribió O'Malley, recordando cómo él y su entonces novia acudían a los shows de Clark en clubes nocturnos mucho antes de trabajar juntos.La amistad y la química profesional entre ambos se consolidaron en el año 2000, cuando coincidieron en el rodaje de la serie de comedia Yes, Dear. En la producción, que se mantuvo al aire hasta 2006 con un total de 122 episodios, Anthony Clark daba vida a Greg Warner, el protagonista, mientras que Mike O'Malley interpretaba a su vecino y amigo, Jimmy Huges. O'Malley también aclaró un dato poco conocido sobre la carrera de su amigo: si Anthony no volvió a actuar de manera prominente después de la cancelación de la serie, fue por una decisión propia y bien planificada. Según reveló el actor, Clark invirtió sabiamente el dinero que ganó durante los seis años de producción del programa, lo que le permitió retirarse básicamente al terminar la serie para vivir una vida tranquila y alejada de los reflectores.De hecho, su única aparición especial registrada después de ese retiro fue en 2011, cinco años después del final de la serie, en la película The Talkin. Más allá de su trabajo en pantalla, el recuerdo que O'Malley y su esposa se llevan de Clark es el de un hombre sumamente carismático, generoso y con un don natural para preocuparse por alegrar a los demás, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron la suerte de conocerlo y trabajar con él.