Fallece Anthony Clark, protagonista de 'Yes, Dear', a los 62 años

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El actor y comediante Anthony Clark falleció a los 62 años este martes 10 de noviembre. La noticia fue confirmada por su amigo y coprotagonista de la exitosa serie Yes, Dear, Mike O'Malley, quien rindió un emotivo homenaje destacando su inigualable carisma y revelando que Clark decidió retirarse de la actuación tras el fin del programa para disfrutar de una vida tranquila y estable.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 10:23 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 10:25 AM.