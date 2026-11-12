Fallece la influencer y fisicoculturista Alix Small a los 26 años en Escocia

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La reconocida influencer y fisicoculturista Alix Small falleció de manera repentina a los 26 años en su hogar en Forfar, Escocia. Aunque las causas de su muerte aún se desconocen, su legado perdura como un poderoso símbolo de superación, tras haber vencido la anorexia en su adolescencia para convertirse en una atleta profesional de la IFBB y clasificar al prestigioso Mr. Olympia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 10:30 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 10:35 AM.