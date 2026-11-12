Fallece la influencer y fisicoculturista Alix Small a los 26 años en Escocia

El mundo del fitness y el fisicoculturismo internacional está de luto tras el fallecimiento de Alix Small, quien murió el pasado sábado 7 de noviembre de manera repentina y pacífica en su hogar, ubicado en Forfar, Escocia. La triste noticia fue confirmada por sus seres queridos a través de un comunicado compartido por el canal especializado Beyond the Stage TV.Hasta el momento, ni su familia ni el medio han revelado las causas específicas de su deceso. No obstante, se informó que se realizará una misa por su eterno descanso el próximo viernes 20 de noviembre a las 11:00 de la mañana en la iglesia East and Old Parish (East High Street, Forfar), seguida de una reunión en el crematorio Parkgrove para despedir a la atleta.Nacida en el año 2000, Alix Small construyó una carrera meteórica y destacada en el mundo del deporte. Su talento y dedicación la llevaron a obtener su tarjeta como profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) a la temprana edad de 19 años. Sus logros más notables incluyen la victoria en el Europa Pro Championships en España en 2021 y el título en el Mr. Big Evolution Pro en Portugal en 2022. Gracias a estas contundentes actuaciones, logró clasificar al Mr. Olympia, la competición de fisicoculturismo profesional más importante y prestigiosa a nivel mundial.Más allá de sus trofeos y su presencia en redes sociales, la historia de Alix Small es un testimonio de resiliencia. Antes de incursionar en el mundo fitness, la joven enfrentó una dura y silenciosa batalla contra la anorexia.En una entrevista previa con STV News, Small reveló que alrededor de los 15 años comenzó a presentar los primeros síntomas de este trastorno de la conducta alimentaria, llegando a pesar menos de 40 kilos. Fue a través del deporte que logró recuperarse gradualmente; en ese proceso descubrió y se enamoró del fisicoculturismo, transformando su relación con su cuerpo y convirtiendo su mayor debilidad en su mayor fortaleza. Su vida y su legado continúan inspirando a miles de personas a luchar por su salud y a creer en el poder de la transformación personal.