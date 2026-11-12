Hugh Jackman y Sutton Foster desatan polémica al visitar el antiguo hogar conyugal del actor

La estrella de Wolverine, Hugh Jackman, de 58 años, y su pareja, la actriz de teatro Sutton Foster, de 51, disfrutaron de su primer viaje juntos a la tierra natal del actor con evidentes muestras de cariño. La pareja fue captada compartiendo un apasionado beso en las calles del suburbio costero de Bondi Beach antes de dirigirse al popular café The Depot para disfrutar de un desayuno tradicional australiano.Tras darse un chapuzón en la playa, Jackman mostró su notable forma física luciendo una camiseta sin mangas que dejaba al descubierto sus bíceps y con una toalla húmeda envuelta en la cintura, mientras devoraba un plato de aguacate con huevos y tocino. Por su parte, Foster se mimetizó con los locales con un look casual compuesto por jeans, una blusa beige y un cárdigan a juego, mientras la pareja mantenía una animada conversación e incluso realizaba una videollamada conjunta durante la comida.El viaje tomó un giro controvertido cuando se reveló que la pareja se alojó en el lujoso penthouse de Bondi Beach, valorado en 15 millones de dólares, que Jackman conservó como parte de su acuerdo de divorcio con Deborra-Lee en 2025. El actor se mostró orgulloso de mostrarle a Foster las impresionantes vistas al mar desde el balcón, señalando los paisajes de la zona durante una romántica tarde.Sin embargo, la noticia provocó una ola de indignación entre los usuarios de internet, quienes calificaron la acción como una falta de respeto hacia su exesposa. "Dios... ir a la casa conyugal... un poco de mal gusto, Hugh", comentó un usuario. Otros fueron más duros: "¡Qué falta de respeto!", "Es una traición con mayúsculas" y "Llevar a su nueva pareja al hogar conyugal. Cero clase", fueron algunas de las reacciones que inundaron las redes sociales.A pesar del backlash, no todos condenaron la decisión de Jackman. Muchos internautas salieron en su defensa, señalando que el actor tiene todo el derecho legal de disfrutar de su propiedad. "Maduren. El matrimonio terminó, él conservó la propiedad", escribió una persona. Otro usuario cuestionó las críticas: "¿Qué se suponía que debía hacer, convertir su propiedad en un santuario para su exesposa?".Algunos comentarios matizaron la situación, admitiendo que, aunque no aprueban cómo Jackman manejó el final de su matrimonio anterior, no ven nada de malo en que lleve a su nueva pareja al lugar, ya que legalmente le pertenece. No obstante, también surgieron voces que simpatizaron con Foster: "Bajo el acuerdo de divorcio, Hugh conservó el penthouse; es su propiedad legal ahora. Pero si yo fuera Sutton, no me sentiría demasiado cómoda allí. Me sentiría como una invitada en esa casa, no como una compañera". Finalmente, muchos instaron a dejar a la pareja en paz, recordando que es común que las personas rehagan sus vidas después de un divorcio, por largo que haya sido el matrimonio anterior.