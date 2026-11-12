Hugh Jackman y Sutton Foster desatan polémica al visitar el antiguo hogar conyugal del actor

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El actor Hugh Jackman y su pareja, Sutton Foster, protagonizaron muestras públicas de afecto durante su primer viaje juntos a Australia, incluyendo una visita al lujoso penthouse de Bondi Beach que el actor conservó tras su divorcio de Deborra-Lee en 2025. La decisión desató fuertes críticas en redes sociales por considerarla una falta de respeto, aunque otros usuarios defendieron su derecho legal a disfrutar de la propiedad y seguir adelante con su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 09:51 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 10:08 AM.