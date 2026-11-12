Katy Perry sonríe en evento horas antes de que Russell Brand sea sentenciado a 10 años de prisión

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La cantante Katy Perry fue vista sonriente en un evento en Los Ángeles pocas horas antes de que su exesposo, Russell Brand, fuera sentenciado a 10 años y medio de prisión en Londres por delitos sexuales. Mientras Brand enfrenta la cárcel y posibles demandas civiles, fuentes cercanas a la estrella del pop revelan que Perry espera el desenlace del juicio para concretar un acuerdo (serie de streaming o autobiografía) y revelar los detalles de su "oscuro matrimonio", contando con el apoyo de su actual pareja, el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 12/11/2026 08:45 AM.
En Espectáculos y editada el 12/11/2026 08:49 AM.