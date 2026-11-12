Katy Perry sonríe en evento horas antes de que Russell Brand sea sentenciado a 10 años de prisión

En un giro drástico para el comediante de 51 años, un tribunal de la Corona de Southwark en Londres lo condenó a 10 años y medio de prisión por un cargo de violación y tres de agresión sexual, tras un juicio de cuatro semanas. El juez Joel Bennathan calificó a Brand como un "depredador sexual" que creía que la fama le permitía actuar sin reglas.Los fiscales detallaron agresiones horribles, incluido un ataque en 2009 contra una fanática de 21 años en su mansión de Hampstead, a quien agredió hasta hacerla sangrar y luego le ordenó "limpiar el desastre" mientras él veía la televisión. Brand, quien estuvo casado con Perry durante 14 meses, también podría enfrentar la pérdida de parte de su fortuna estimada en 20 millones de dólares debido a demandas civiles y compensaciones.Lejos de los tribunales londinenses, Katy Perry, de 42 años, mostró una actitud serena. Fue captada sonriendo y vestida con un cárdigan color arándano en el lanzamiento del libro infantil de su amiga, la astronauta Lauren Sanchez, en Los Ángeles. Además, fue vista disfrutando de un concierto privado en Tailandia, donde una fuente describió que la cantante estaba "a un mundo de distancia" de los procedimientos legales que involucran a su exmarido, luciendo feliz y sin mencionar el tema en absoluto.Un "tell-all" en preparación sobre el "oscuro matrimonio"Según reportes de The Mail on Sunday, fuentes cercanas a la estrella afirman que Perry ha estado esperando el veredicto del juicio de Brand antes de cerrar un acuerdo para contar su historia. La cantante habría recibido múltiples ofertas a lo largo de los años, pero no consideró ninguna hasta ahora. Su equipo estaría en conversaciones activas con gigantes del streaming como Netflix y Hulu para una serie documental, además de una autobiografía.Perry ha aludido previamente a este capítulo oscuro. En una entrevista de 2013 con Vogue, reveló que Brand la dejó vía mensaje de texto el 31 de diciembre de 2011, minutos antes de que ella subiera al escenario en Brasil (momento capturado en su documental Katy Perry: Part of Me). En aquella ocasión, la cantante insinuó cripticamente que conocía la "verdadera razón" del divorcio, un secreto que, según dijo, guardaba bajo llave "para un día de lluvia".En medio de este potencial nuevo capítulo, Perry ha encontrado estabilidad en su relación de más de un año con el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La pareja hizo su debut en la alfombra roja en el Festival de Cine de Tribeca en junio, donde la cantante confesó estar "muy enamorada" y sentirse más "enraizada" en su vida.Fuentes indicaron que Trudeau, quien conoce bien cómo navegar las tormentas mediáticas por su pasado político, apoyará totalmente a Perry si decide hablar públicamente sobre su exmarido. "Si ella quiere hacer un libro y un documental, la va a dejar volar y hacer lo que quiera", señaló un informante, añadiendo que Perry siente que está entrando en el capítulo "más feliz y pleno" de su vida, como madre y pareja, y eso es exactamente lo que quiere capturar en su narrativa.