Bobby Pulido gana el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana y anuncia su retiro

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El cantante texano Bobby Pulido se despidió de los escenarios tras ganar el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana, anunciando sorpresivamente su retiro de la música después de casi tres décadas de carrera. El artista reveló que dedicará su tiempo a su nuevo rol como representante del Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de EE. UU., cargo que ganó el pasado 3 de noviembre, asegurando que ahora "utilizará su voz para otra cosa".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 10:23 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 10:27 AM.