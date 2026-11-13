Bobby Pulido gana el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana y anuncia su retiro

Durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Bobby Pulido se alzó con el premio a Mejor Álbum de Música Tejana. Sin embargo, el momento cumbre de su noche se transformó en una despedida inesperada: desde el escenario, el intérprete agradeció a sus seguidores y confirmó que se alejará de la industria musical después de casi 30 años de trayectoria.Con evidente orgullo por sus raíces, Pulido dedicó unas emotivas palabras al género que lo convirtió en uno de los representantes más reconocidos de Texas, destacando la importancia de mantener viva esta tradición musical y reconociendo el talento de las nuevas generaciones que continúan impulsando el sonido tejano.La decisión de colgar el micrófono está directamente relacionada con un cambio radical en su vida: el pasado 3 de noviembre, Pulido consiguió la victoria electoral por el Distrito 15 de Texas, derrotando a la republicana Mónica De La Cruz. Este triunfo representa la recuperación demócrata de una demarcación que había favorecido a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.Su campaña se centró en temas cruciales para los habitantes del sur de Texas, como el costo de vida, la educación y el acceso a los servicios de salud. Ahora, el artista se prepara para iniciar una nueva etapa en Washington, dejando atrás una destacada carrera musical para asumir las responsabilidades de servir a su comunidad desde el ámbito legislativo.A lo largo de su carrera, Bobby Pulido logró una trayectoria inolvidable con éxitos que permanecen en la memoria colectiva, como "Desvelado" y "Se Murió de Amor", temas que lo llevaron a brillar en escenarios de todo Estados Unidos y México.Al cerrar su discurso de aceptación y despedida, el cantante dejó clara su determinación para el futuro: “Hay que representar y hay que ponerse a trabajar y utilizar la voz para otra cosa, gracias”. Con esta frase, Pulido no solo cerró un ciclo de tres décadas en la música, sino que abrió la puerta a una nueva misión, llevando la misma pasión que lo caracterizó en los escenarios a su labor como servidor público.