Camila Fernández hace historia al ganar su primer Latin Grammy como la primera mujer de la dinastía

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La cantante Camila Fernández se convirtió en la primera mujer de la dinastía Fernández en ganar un Latin Grammy, al llevarse el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández en la 27.ª edición de los premios. En un emotivo discurso, la artista de 28 años dedicó el galardón a su hija y a su segundo bebé en camino, mientras su padre, Alejandro Fernández, celebraba con orgullo este hito histórico que consolida la identidad artística de la intérprete.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 11:30 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 11:34 AM.