Camila Fernández hace historia al ganar su primer Latin Grammy como la primera mujer de la dinastía

Camila Fernández sumó un capítulo inolvidable a la historia musical de su familia al ganar su primer Latin Grammy durante la ceremonia de Premiere celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. Con su producción La Fernández, la cantante se impuso a dos de los nombres más reconocidos del género: Christian Nodal, nominado por Bandera Blanca, y Pepe Aguilar, por Mi Suerte Es Ser Mexicano II. También competía el Mariachi Sol de México de José Hernández con La Voz de Mi Trompeta (50 Años).Este reconocimiento tiene un significado especial, ya que Camila, hija de Alejandro Fernández y nieta del ídolo Vicente Fernández, se convierte en la primera mujer de su linaje en alzarse con el codiciado gramófono, marcando un antes y un después en el legado artístico de la familia.Visiblemente conmovida al escuchar su nombre, Camila no pudo contener las lágrimas al subir al escenario. "No lo puedo creer, estoy cumpliendo un sueño", expresó, agradeciendo a la Academia y a quienes votaron por lo que describió como un trabajo honesto. En un momento lleno de ternura, dedicó el reconocimiento a su familia y a la nueva vida que crece en su interior: "Gracias a mi hija Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando fuerza para estar acá. Este se va a Guadalajara. Gracias a mis papás, gracias a todos. ¡Y que viva México!", declaró la artista, quien actualmente espera a su segundo hijo.La victoria de Camila desató una ola de emociones en su padre, Alejandro Fernández. "El Potrillo" compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales, confesando tener "lágrimas de cocodrilo en los ojos y un orgullo que no me cabe en el pecho". El cantante destacó el esfuerzo de su hija: "Esa chiquilla, que nunca dejó de cantar, hoy es ganadora de un LATIN GRAMMY. ¡Nuestra primera mujer Fernández en lograrlo! Verte cumplir un sueño así de grande me llena el alma".En una entrevista posterior con Los Angeles Times, Camila respondió a las palabras de su padre con profunda gratitud: "Mi papá me enseñó a trabajar, me enseñó a ser una mujer disciplinada, a creer en mí. Mi papá siempre me dijo que yo podía sola, y ahorita aquí estamos, sola y ganando". Ambos padres le confirmaron posteriormente lo orgullosos que se sienten del esfuerzo invertido en el disco.A pesar de pertenecer a una de las familias más emblemáticas de la música mexicana, Camila ha trabajado arduamente para forjar su propia identidad dentro de la industria. La Fernández es la máxima expresión de este camino y de su firme apuesta por la música ranchera y el mariachi. La cantante reveló que, para este proyecto, se inspiró en artistas como Joan Sebastian e Intocable, cuyas influencias son palpables en los sonidos del álbum.Con este galardón, Camila Fernández no solo honra el legado de su abuelo y su padre, sino que escribe su propio nombre con letras de oro en la historia de los premios de la Academia Latina de la Grabación, consolidando una etapa tanto personal como profesional llena de éxitos.