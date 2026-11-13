Daddy Yankee es nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2026

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Daddy Yankee hizo historia en los Latin Grammy 2026 al convertirse en el primer exponente del género urbano en ser nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. El 'Big Boss' conmovió a Las Vegas con un emotivo y multitudinario medley de sus mayores éxitos, marcando un regreso triunfal a los escenarios tras su retiro en 2023 y su posterior conversión al cristianismo, reafirmando que su nueva etapa está "guiada por la fe".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 11:57 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 11:59 AM.