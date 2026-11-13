Daddy Yankee es nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2026

En una semana sumamente significativa para su carrera, Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) recibió el codiciado reconocimiento de Persona del Año 2026 de manos de la leyenda Janet Jackson. Este galardón honra una trayectoria de casi tres décadas y su inmensa contribución para llevar el reguetón, un género que en sus inicios fue perseguido y censurado, a los escenarios más importantes del mundo.Un día antes de la ceremonia principal, el 11 de noviembre, se llevó a cabo una gala especial en su honor donde artistas de distintas generaciones reinterpretaron su legado. Tito El Bambino, Jowell & Randy, Feid y Trueno vibraron con Gasolina; Reik y Luísa Sonza versionaron Ella me levantó, mientras que Farruko, Kapo y Rawayana le dieron un nuevo ritmo a La despedida. La noche también contó con las participaciones de Natalia Jiménez, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Oscar D’León y J Balvin, entre otros.Durante la ceremonia de los Latin Grammy, Daddy Yankee protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche. Apareció en el escenario cubierto por una enorme bandera de Puerto Rico a modo de capa, desatando la euforia del público. Acompañado por un elenco de lujo que incluyó a Bizarrap, Feid, Bad Gyal, Jay Wheeler, French Montana, Diljit Dosanjh y LL Cool J, el intérprete ofreció un recorrido magistral por su discografía.El medley incluyó la exitosa sesión con Bizarrap, Ella me levantó, Con calma, Dura, Despacito, Lo que pasó, pasó, Rompe y, por supuesto, el himno que lo catapultó a la fama: Gasolina, con la que cerró el espectáculo. Además, integró temas de su nueva etapa como BOTZ, Sonríele y Pokito, demostrando que su evolución musical convive en perfecta armonía con el legado que construyó durante años.Esta presentación cobra un significado aún más profundo por el momento personal y profesional que atraviesa el artista. En marzo de 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música tras el lanzamiento de Legendaddy y su gira de despedida, La Última Vuelta World Tour, la cual concluyó definitivamente en diciembre de 2023. Fue entonces cuando hizo pública su conversión al cristianismo, explicando que quería dedicar su vida a compartir su testimonio y transformar vidas a través de la palabra de Dios. Sin embargo, este alejamiento del género urbano no significó un abandono total de los escenarios. En 2025 regresó con nueva música, incluyendo el sencillo Sonríele, su colaboración con Bizarrap y el álbum Lamento en baile.Al recibir el máximo galardón, el cantante reflexionó sobre sus inicios en los barrios de San Juan y su transformación personal, cerrando su discurso con una poderosa declaración que resume su actual filosofía de vida: "Hoy no estoy aquí porque sea fuerte, sino porque Dios es fiel".Copy