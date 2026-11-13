Édgar Barrera hace historia en los Latin Grammy 2026 al convertirse en el artista más premiado

Durante la ceremonia celebrada este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Édgar Barrera sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, rompiendo el empate que mantenía con el puertorriqueño Residente (29 premios) y ampliando su ventaja sobre el dominicano Juan Luis Guerra (28 premios). El hito se concretó cuando Barrera se alzó con el premio por "No capea", el exitoso dueto de Grupo Frontera y Xavi, alcanzando así la cifra histórica de 30 Latin Grammy a lo largo de su carrera.El logro adquiere especial relevancia debido a la magnitud de su presencia en esta edición. Barrera llegó a la 27.ª entrega de los premios encabezando la lista de nominados con diez candidaturas. Su dominio abarcó categorías fundamentales de la industria, como Compositor del Año y Productor del Año, además de figurar en las categorías de Canción del Año y Mejor Canción Regional Mexicana, reflejando su impacto transversal en la música latina.Nacido en McAllen, Texas, de raíces mexicanas y también conocido como "Edge", Barrera ha construido una carrera meteórica trabajando con las principales figuras del género. Su catálogo incluye colaboraciones con artistas de la talla de Shakira, Karol G, Maluma, Grupo Frontera, Bad Bunny y Carín León. Entre sus trabajos más icónicos se encuentran éxitos globales como "Hawái" (Maluma), "un x100to" (Grupo Frontera y Bad Bunny) y "Si antes te hubiera conocido" (Karol G).Más allá de sus propias nominaciones y victorias, Barrera tuvo una participación especial y emotiva en los Latin Grammy 2026. Se desempeñó como productor musical del homenaje a José Alfredo Jiménez, realizado en el marco del centenario del nacimiento del legendario compositor mexicano. Este rol no solo destacó su versatilidad y respeto por las raíces de la música regional, sino que coronó una noche que lo coloca en un lugar inigualable dentro de la historia de la Academia Latina de la Grabación.