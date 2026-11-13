Édgar Barrera hace historia en los Latin Grammy 2026 al convertirse en el artista más premiado

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El compositor y productor mexicano Édgar Barrera hizo historia en la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026 al convertirse en el artista más premiado de todos los tiempos, alcanzando un total de 30 estatuillas. Con su victoria por el tema "No capea", superó las marcas que ostentaban Residente y Juan Luis Guerra, consolidando su legado en una ceremonia donde también rindió homenaje al centenario de José Alfredo Jiménez.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 10:12 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 10:15 AM.