Fallece el actor Efraín Rosas León, "El Gallo", a los 56 años tras enfrentar precariedad económica

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmaron el fallecimiento de Efraín Rosas León. Ambas organizaciones emitieron comunicados para expresar sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La ANDA lo recordó como un "compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión". Hasta el momento, ninguna de las dos agrupaciones ha precisado la causa médica exacta del deceso, aunque se sabe que el actor padecía diabetes.Meses antes de su muerte, la situación del actor había llegado a un punto crítico. A través de publicaciones en su cuenta de Facebook, Rosas León hizo un llamado público para solicitar apoyo económico, revelando la gravedad de su situación. En uno de sus mensajes, pidió ayuda para solventar la compra de una caldera, confesando: "En estos momentos sólo tengo $50".En otra publicación, vinculó su necesidad de ayuda a su diagnóstico de diabetes, explicando que los médicos le habían recomendado no estar solo por las noches, pero que carecía de los recursos para pagar a alguien que lo asistiera. "Estoy muy mal económicamente, ayer vendí algo pero sólo saqué $50, hoy no vendí nada", escribió, dejando entrever el deterioro progresivo de su estado físico y financiero.Conocido cariñosamente como "El Gallo", Efraín Rosas León construyó una sólida carrera con participaciones recurrentes en producciones de comedia de Televisa durante décadas. Uno de sus papeles más recordados por el público fue el de "El Músculos" en la exitosa telenovela Hasta que el dinero nos separe.Su versatilidad también lo llevó a la pantalla grande y a otras series, con participaciones destacadas en Camelia la Texana (2014), las películas Tenemos la carne (2016) y Todas las pecas del mundo (2019). Su trayectoria se extendió hasta 2024, año en el que formó parte del elenco de Párvulos: Hijos del Apocalipsis, su trabajo más reciente en el cine. Los mensajes de auxilio que dejó en redes sociales contrastan dolorosamente con una vida dedicada al entretenimiento y a hacer reír al público. Su fallecimiento reaviva la discusión sobre la necesidad de mayores redes de apoyo y seguridad social para los actores y trabajadores de la industria del entretenimiento en sus etapas de vulnerabilidad.