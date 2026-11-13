Fallece el actor Efraín Rosas León, "El Gallo", a los 56 años tras enfrentar precariedad económica

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El actor mexicano Efraín Rosas León, conocido artísticamente como "El Gallo", falleció a los 56 años tras enfrentar una difícil situación de precariedad económica y problemas de salud derivados de la diabetes. Su deceso fue confirmado por la ANDI y la ANDA, organizaciones que lamentaron la pérdida de un compañero con décadas de trayectoria en producciones de Televisa, cine y televisión, quien en sus últimos meses había recurrido a las redes sociales para solicitar apoyo económico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 09:43 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 09:49 AM.