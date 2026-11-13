Mauricio Islas confirma el fallecimiento de su padre, Juan Islas.

Una triste noticia ha enlutado al mundo del espectáculo mexicano. Rumbo al mediodía de este viernes, el actor Mauricio Islas confirmó el fallecimiento de su padre, Juan Islas, compartiendo en sus redes sociales la esquela oficial enviada por su agencia como muestra de pésame. Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre las causas o las circunstancias exactas que rodean el deceso.La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores y colegas, ya que apenas unas horas antes de la confirmación, Mauricio Islas se había mostrado activo en sus plataformas digitales, compartiendo información y detalles relacionados con su actual obra de teatro. Este contraste entre su compromiso profesional y la repentina pérdida personal ha generado una ola de muestras de apoyo y solidaridad hacia el actor en este momento tan difícil.Por el momento, la información disponible es limitada. Se espera que en las próximas horas o días, Mauricio Islas rompa el silencio para ofrecer mayores detalles sobre el fallecimiento de su padre, así como para compartir la organización de los homenajes, velación y despedida en honor a Juan Islas. Mientras tanto, el gremio artístico y sus fans se mantienen a la expectativa, enviando mensajes de fortaleza al intérprete y a su familia.