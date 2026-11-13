Mauricio Islas confirma el fallecimiento de su padre, Juan Islas.

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El actor Mauricio Islas confirmó a través de sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su padre, Juan Islas. La triste noticia llega apenas horas después de que el intérprete se mostrara activo compartiendo detalles sobre su actual obra de teatro, dejando al mundo del espectáculo en espera de más información y futuros homenajes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 12:16 PM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 12:37 PM.