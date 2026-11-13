Mía Rubín revela cómo conquistó al rejoneador Tarik Othón: "Lo invité a bailar"

Durante una reciente visita al programa Montse y Joe de Unicable, Mía Rubín confesó los detalles de cómo inició su romance con Tarik Othón. Aunque ya se conocían, la hija de Erik Rubín admitió que inicialmente sentía cierta resistencia, pues percibía al joven como "demasiado serio" para ella. Sin embargo, la dinámica cambió durante la fiesta de cumpleaños de su padre. Mía reveló que, en medio de la celebración, empezó a bailar y, de la nada, decidió dar el primer paso e invitarlo a bailar, rompiendo el hielo y dando inicio a una relación que nació de la manera más inesperada. Curiosamente, Mía adelantó que su padre tenía la intención de empatarlos, pero ella se le adelantó con esta táctica.Tarik Othón es un joven mexicano dedicado al rejoneo, una modalidad de la tauromaquia en la que el torero lidia con el toro montado a caballo. Hizo su debut oficial en una Fiesta Brava en 2019 y, hasta la fecha, suma alrededor de 15 corridas, continuando su crecimiento profesional en distintos eventos especializados. A pesar de mantener una relación de varios años con una figura pública como la hija de Erik Rubín, Othón ha decidido mantener su vida privada alejada de los reflectores, lo que ha generado muy pocos detalles mediáticos sobre su persona fuera del ámbito taurino.Lejos de los dimes y diretes, la pareja ha construido una relación sólida y feliz, ignorando por completo los rumores de ruptura que han circulado en diferentes ocasiones. Hace algunos meses, ambos dieron a conocer con alegría la llegada de un nuevo integrante a sus vidas: un perrito que disfrutan juntos.Además, el rejoneador ha expresado públicamente su interés en dar el siguiente paso. En declaraciones a TVNotas, Othón aseguró que las familias de ambos se llevan de maravilla, por lo que dar el siguiente paso sería la decisión lógica. "Queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia", señaló el joven, demostrando el compromiso y la seriedad con la que ambos enfrentan este nuevo capítulo de sus vidas.