Mía Rubín revela cómo conquistó al rejoneador Tarik Othón: "Lo invité a bailar"

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Mía Rubín compartió los detalles inéditos de cómo conquistó a su novio, el rejoneador Tarik Othón, al tomar la iniciativa e invitarlo a bailar durante la fiesta de cumpleaños de su padre, Erik Rubín. La pareja, que recientemente celebró la llegada de una mascota a sus vidas, afirma que sus familias se llevan de maravilla y que proyectan formalizar su relación para formar una familia en un futuro no tan lejano, manteniéndose firmes ante los constantes rumores de ruptura.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 09:49 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 10:01 AM.