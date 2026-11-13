Roban tres vehículos en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia

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La tranquilidad de Chris Hemsworth y Elsa Pataky fue interrumpida por un robo en su propiedad de Broken Head, Australia, donde cuatro encapuchados sustrajeron tres vehículos del garaje durante la madrugada. Aunque los intrusos portaban armas blancas, la familia salió ilesa y la policía de Nueva Gales del Sur logró recuperar las tres unidades robadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 13/11/2026 11:59 AM.
En Espectáculos y editada el 13/11/2026 12:16 PM.