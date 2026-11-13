Roban tres vehículos en la mansión de Chris Hemsworth y Elsa Pataky en Australia

La madrugada del pasado miércoles, la propiedad de la pareja en Broken Head, una exclusiva zona cercana a Byron Bay, fue blanco de un allanamiento. Según reportes del medio australiano 7News, cuatro hombres encapuchados lograron acceder al garaje mientras la familia dormía. Dos de los intrusos portaban aparentemente cuchillos y lograron sustraer tres vehículos: un BYD, una camioneta Ram y una Ford Raptor.Elsa Pataky despertó alrededor de las 2:00 a.m. al escuchar los ladridos de los perros de la familia, pero al no identificar una amenaza inmediata, volvió a dormir. No fue hasta la mañana siguiente, al revisar las cámaras de seguridad, que la actriz descubrió la presencia de los intrusos. La pareja reportó el hecho a la policía alrededor de las 7:30 a.m. Las autoridades de Nueva Gales del Sur actuaron con rapidez y confirmaron la recuperación de las tres unidades. Inicialmente, dos vehículos fueron hallados en las localidades de Coraki y Tabulam, y posteriormente se localizó el tercero en Lennox Head. Todos quedaron bajo resguardo policial para la realización de pruebas forenses.A pesar de la gravedad del incidente y la presencia de armas blancas, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Tanto Chris Hemsworth como Elsa Pataky se encuentran bien y, hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido, manteniendo la discreción que caracteriza a su vida familiar.Chris Hemsworth y Elsa Pataky eligieron Australia, país natal del actor, para establecer su hogar y alejarse del ritmo y la exposición constante de Hollywood. La pareja se mudó desde Los Ángeles en 2014 y reside allí con sus tres hijos: India Rose, de 14 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 12.Su residencia en Broken Head, rodeada de naturaleza y con vistas al océano, fue transformada por completo para adaptarse a sus necesidades. Según medios australianos, la mansión cuenta con seis habitaciones, piscina, gimnasio, sala de cine y amplias áreas exteriores, con un valor estimado en decenas de millones de dólares australianos.En distintas ocasiones, Hemsworth ha calificado el regreso a Australia como una de las mejores decisiones para su familia, destacando la posibilidad de que sus hijos crezcan en contacto con la naturaleza y disfruten de una infancia lejos de los reflectores de la industria del entretenimiento.