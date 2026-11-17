El lunes 16 de noviembre de 2026, Bechet Allen, graduada de Bard College y empleada como asistente de enlace artístico en la prestigiosa galería Gagosian de Nueva York, compartió una serie de fotografías en sus redes sociales durante unas vacaciones en Madrid. Entre imágenes de arte surrealista de Salvador Dalí y del Siglo de Oro holandés, destacó una foto espontánea donde Bechet y Soon-Yi sonríen, mientras un Woody Allen de 90 años parece perplejo ante un abundante plato de mariscos."Uno puede consumir mucho en una semana", bromeó Bechet en la publicación. Estas imágenes llegan poco después de que Allen y Previn fueran vistos tomados de la mano en Madrid en octubre de 2026, marcando su primera aparición pública juntos en un año, luciendo él con camisa azul y ella con un vestido floral y sombrero.La visita familiar coincide con el regreso de Allen a la dirección. El cineasta lanzó la producción de su película número 51, una comedia romántica titulada WASP 2026 (Woody Allen Summer Project 2026), que se rueda en Madrid y Aranjuez. El reparto incluye a la actriz de Girls, Jemima Kirke, junto a Alexi Wasser y Peter Vives. El proyecto cuenta con 3.29 millones de dólares en financiación pública del Gobierno Regional de Madrid y el Ayuntamiento. "Estaré muy feliz de regresar a España. Esta será mi tercera vez filmando allí y mi primera oportunidad de hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre he amado", declaró Allen a Variety el mes pasado.La presencia de la familia Allen en España inevitablemente revive la polémica que ha marcado la vida del director. Soon-Yi, hija adoptiva de la actriz Mia Farrow (81) y el compositor Andre Previn, comenzó una relación íntima con Allen (entonces de 55 años) cuando ella tenía 21. El escándalo estalló en 1992, cuando Farrow descubrió fotos Polaroid explícitas de su hija adoptiva tomadas por Allen en su hogar. La pareja se casó en Venecia en 1997 y hoy tienen dos hijas adoptivas: Bechet y Manzie Tio Allen (26), quien trabaja en producción de cine y televisión.El mismo año en que estalló el escándalo, Dylan Farrow (hoy de 41 años), entonces de 7 años, acusó a Allen de haberla abusado sexualmente. El cineasta ha negado vehementemente estas acusaciones y nunca fue procesado formalmente, aunque la investigación dejó una marca imborrable en su carrera. La familia Farrow-Allen permanece dividida. El periodista Ronan Farrow (38) ha condenado públicamente a Hollywood por seguir trabajando con su padre, mientras que su hermano Moses Farrow (48) ha defendido consistentemente a Allen, acusando a Mia Farrow de haber adoctrinado a Dylan por rencor tras el divorcio.A pesar de mantenerse relativamente en silencio sobre el tema, Allen comentó en 2021 que su relación con Soon-Yi fue "gradual" y "lo más natural del mundo", asegurando que, a excepción de ella, todas sus parejas anteriores fueron "apropiadas para su edad".Profesionalmente, Allen ha enfrentado desafíos para encontrar distribuidores desde que Amazon Studios canceló su contrato de 68 millones de dólares en 2020, en el apogeo del movimiento #MeToo. Su última película, Coup de Chance (2023), recibió críticas mixtas y tuvo un desempeño discreto en taquilla, recaudando apenas 7.8 millones de dólares, y su promoción en el Festival de Venecia fue opacada por las protestas en su contra. No obstante, con WASP 2026, el director demuestra su intención de continuar con la obra de su vida.