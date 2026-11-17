Camila Fernández llegó a la ceremonia del Latin Grammy con una actitud sencilla, accesible y, sobre todo, radiante de felicidad. Durante su paso por la alfombra roja del evento Leading Ladies, la cantante fue clara y contundente al enviar un mensaje a sus seguidores: "A mí nada me detiene".Acompañada del bebé que espera, del cual aún desconoce el género, Camila disfrutó al máximo la fiesta de la música latina, desde los recorridos por la alfombra hasta su participación en el musical en honor a José Alfredo Jiménez. Su presencia se erigió como un claro reflejo del rol de la mujer actual, demostrando que es posible combinar a la perfección la vida personal con las metas profesionales.Recordando su primer embarazo, la cantante compartió una anécdota personal: "En mi primer embarazo, me dijeron: 'ya la regaste', pero no fue así. Y ahorita es un gran mensaje que tenemos las mujeres de que nada nos detiene".Con esta victoria, Camila no solo celebra un triunfo personal, sino que mantiene viva la racha de éxito de su familia en la premiación de la Academia Latina de la Grabación. Tanto su padre, Alejandro Fernández, como su abuelo, el ídolo Vicente Fernández, han sido reconocidos en múltiples ocasiones por la institución, y ahora Camila se suma a este selecto grupo de ganadores.La artista reconoció que su forma de ser, su manera de pensar y los valores que proyecta en su actitud están profundamente influenciados por el ejemplo que recibió en casa, honrando así la herencia artística y humana de sus padres y su abuelo.Dos días después de brillar en el evento Leading Ladies, Camila subió al escenario para recibir su primer gramófono. Al hablar con la prensa tras el galardón, con la voz entrecortada y al borde del llanto por la emoción, la cantante expresó su gratitud y asombro por el momento que estaba viviendo. "Todo se alineó, no pensaba que el Grammy Latino y mi embarazo llegaran juntos, pero me hacen muy feliz", confesó Camila, cerrando una noche histórica que no solo premia su talento musical, sino que también celebra su crecimiento personal y su fortaleza como mujer y madre.