Durante un encuentro con medios de Imagen Televisión, la veterana productora Carla Estrada fue cuestionada sobre la controversia que ha reavivado el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Lejos de entrar en una discusión jurídica, Estrada dejó claro que no tiene los conocimientos para emitir una opinión legal, pero sí compartió una reflexión desde su perspectiva personal y manifestó su solidaridad con las mujeres involucradas.“Todas ellas para mí son unas víctimas, son chicas que han sufrido muchísimo”, expresó la realizadora. Además, manifestó su deseo de que las diferencias puedan quedar atrás y que cada una tenga la oportunidad de reconstruir su vida, llegando a sugerir que sería positivo que pudieran encontrar un punto de entendimiento: “Ojalá ya pudieran descansar en paz, en vida... y la verdad que deberían de ser amigas para mí”.La controversia que motivó estas declaraciones está relacionada con la publicación Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, la cual reconstruye aspectos del caso y aborda las experiencias de las involucradas. La discusión tomó una nueva dimensión debido a las diferencias sobre el uso del nombre y la imagen de Gloria Trevi en el libro, así como por las recientes decisiones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que abrieron un amplio debate sobre los límites entre el derecho a la propia imagen y la libertad de expresión.Ante este escenario, Estrada insistió en mantener distancia de las interpretaciones legales, evitando señalar responsables o pronunciarse sobre el fondo de la disputa, y centrando su mensaje en la esperanza de que las protagonistas de esta historia puedan encontrar tranquilidad.Cuando se le preguntó sobre la posición que ocupa actualmente Gloria Trevi dentro de la industria musical en comparación con las demás mujeres relacionadas con esta historia, Estrada fue clara al reconocer su trayectoria. “Lamentablemente y afortunadamente, Gloria es una gran estrella que sigue llenando lugares, que tiene muchísimo talento”, expresó. Sin embargo, la productora quiso dejar claro que las demás mujeres también tienen cualidades y capacidades que merecen reconocimiento, señalando que "a lo mejor no tuvieron la misma suerte que Gloria". Su deseo final para todas ellas fue que puedan realizarse, ser felices y que "ojalá algún día pudieran perdonar y pudieran realmente agradecer lo que la vida les ha dado".Las palabras de Estrada tienen un peso particular en la industria. Considerada una de las figuras más importantes en la historia de las telenovelas nacionales, su trayectoria comenzó en la década de los ochenta. A lo largo de los años, construyó una carrera vinculada con melodramas recordados como Quinceañera, Amor en silencio, Los parientes pobres, Lazos de amor, Amor real, Alborada, Pasión y Sortilegio.En años recientes, Estrada incursionó con éxito en las producciones biográficas, con proyectos dedicados a figuras del espectáculo como Silvia Pinal y, precisamente en 2023, Ellas soy yo, Gloria Trevi. Esta bioserie, que abordó diferentes etapas de la vida de la cantante, volvió a acercar al público a una historia que, como demuestran las recientes declaraciones de su productora, continúa generando un intenso debate público décadas después.