Tras el anuncio de que Robert Pattinson será el nuevo agente 007, las redes sociales oficiales de los monarcas británicos publicaron una imagen del actor caracterizado como el famoso espía, acompañada de un mensaje que no pasó desapercibido: "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, Sr. Bond". Esta reacción tiene un significado especial, ya que subraya el vínculo que la monarquía ha cultivado con una de las franquicias cinematográficas más reconocidas y emblemáticas del Reino Unido.La relación entre la Corona y James Bond comenzó hace varias décadas. En 1967, la reina Isabel II asistió al estreno en Londres de Sólo se vive dos veces, donde conoció personalmente a Sean Connery, el primer actor en dar vida al agente en el cine. La monarca mantuvo esta tradición con las siguientes generaciones del personaje, recibiendo a otros intérpretes como Pierce Brosnan y Daniel Craig a lo largo de los años.La princesa Diana también formó parte de esta historia. Junto al entonces príncipe Carlos, acudió a los estrenos de Sólo para tus ojos en 1981 y Panorama para matar en 1985. Años más tarde, la tradición fue heredada por la siguiente generación, cuando los príncipes William y Harry asistieron al estreno de Quantum of Solace en 2008, teniendo la oportunidad de conocer a Daniel Craig.Uno de los encuentros más recientes y destacados ocurrió en septiembre de 2021, cuando el entonces príncipe Carlos, junto a Camila, el príncipe William y Kate Middleton, acudió a la premiere de Sin tiempo para morir, la última película protagonizada por Craig.El interés personal del rey Carlos por la franquicia quedó claramente demostrado en 2019, cuando visitó los estudios Pinewood durante el rodaje de la película número 25 de James Bond. Durante el recorrido, no solo conoció a Daniel Craig y a otros integrantes del elenco, sino que también pudo observar de cerca los icónicos automóviles Aston Martin utilizados en la producción, una marca de la que el monarca ha sido un admirador declarado desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en parte fundamental de la identidad del agente 007.