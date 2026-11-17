Durante una reciente emisión de su podcast “¿Quién dijo miedo?”, Federica Quijano compartió uno de los episodios más dolorosos de su vida: el internamiento de su hijo Sebastián en un hospital psiquiátrico. La cantante detalló que, a los nueve años, los episodios de autolesión del menor escalaron sin tregua, llegando a intentar aventarse desde el balcón de la casa. "Ver esa parte en tu hijo de nueve años, ver cómo se pega él solito... ha sido la parte más dolorosa de mi vida", relató, describiendo la impotencia de ver cómo el personal médico debía sujetar y sedar al menor para frenar los golpes.La urgencia de la situación se ha mantenido con el paso de los años. Apenas en septiembre de 2026, Sebastián, quien ya supera en estatura y fuerza física a su madre, sufrió otra crisis severa en Mérida que obligó a trasladarlo sedado a la Ciudad de México, evidenciando la complejidad de su cuidado en la etapa adulta.La historia de Sebastián comenzó con un rescate: Quijano lo adoptó a los 18 meses tras ser encontrado en la calle en condiciones de abandono, con desnutrición severa y heridas. Aunque tuvo un desarrollo normal hasta los tres años y medio, tras una caída doméstica perdió el habla de golpe, regresó al uso de pañales y comenzó a golpearse la cabeza. Tras un diagnóstico inicial erróneo de una enfermedad neurodegenerativa terminal, se confirmó que padecía Trastorno del Espectro Autista (TEA) con retraso intelectual de leve a moderado.Este proceso tuvo un profundo impacto en la salud mental de la cantante. El internamiento de su hijo detonó en Quijano su primer cuadro de depresión clínica, obligándola a someterse a tratamiento psiquiátrico y terapia continua, un paso que asume con naturalidad como una necesidad profesional para evitar el colapso emocional. La convivencia diaria también ha dejado secuelas físicas: en enero de 2024, la cantante terminó con el brazo inmovilizado por una tendinitis aguda tras un cabezazo accidental de Sebastián durante un desborde. Además, cambios hormonales en la adolescencia del joven derivaron en un diagnóstico reciente de epilepsia, exigiendo reajustes constantes en su medicación.Quijano fue contundente al cuestionar las carencias del sistema sanitario mexicano, señalando que las áreas de urgencias suelen rechazar a pacientes dentro del espectro autista cuando presentan desbordes psicomotores graves. "No hay muchos lugares, no hay psiquiátricos como tal en donde tú los puedas llevar o que te digan 'una emergencia, pues no hay hospital que te los reciba'", sentenció.Ante este panorama, la prioridad laboral de la cantante con Kabah tiene un objetivo claro: solventar los fármacos de Sebastián y generar un fondo de ahorro. Quijano ya ha identificado un centro de atención especializada en Morelos, pero sus ingresos actuales no le permiten cubrir la mensualidad. Su meta es evitar a toda costa que, el día que ella ya no tenga la fuerza física para contener sus crisis, su hijo termine desamparado en un psiquiátrico público, luchando por garantizarle la estancia digna que merece.