El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que el incidente protagonizado por el cantante Gabito Ballesteros ya fue atendido y resuelto. “Eso ya quedó aclarado, ya el propio representante pidió una disculpa y ya es un tema en el que se aplicó la ley”, declaró el mandatario, reiterando que en la entidad se hacen cumplir las disposiciones legales.Las declaraciones se producen tras la polémica generada el viernes 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera, donde el espectáculo del intérprete de corridos tumbados fue interrumpido por autoridades municipales de El Marqués.De acuerdo con el comité organizador, el artista recibió una primera advertencia tras interpretar un tema no autorizado en su repertorio. Sin embargo, regresó al escenario para cantar una segunda canción, identificada como 'AMG' (colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma), cuyo contenido fue considerado por las autoridades como apología del delito.Ante la reincidencia, personal de Inspección Municipal suspendió definitivamente el espectáculo. La intervención derivó en un operativo policial que culminó con la detención de Gabito Ballesteros y cuatro integrantes de su equipo, así como el aseguramiento de armas, cargadores y cartuchos. La defensa del cantante argumentó que las armas pertenecían a su equipo de seguridad, quienes contaban con los permisos correspondientes, y que la revisión policial y la suspensión administrativa eran procedimientos distintos. Ballesteros y su comitiva recuperaron su libertad el sábado 14 de noviembre.A pesar de que el gobernador considera el asunto aclarado, el caso tiene dos vertientes que siguen activas. Por un lado, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, explicó que corresponde al municipio de El Marqués determinar e imponer la sanción económica al empresario responsable de la presentación. Hasta el lunes 16 de noviembre, no se había confirmado el monto de la multa ni si esta ya había sido cubierta.Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que mantiene abierta una investigación por posibles delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por desobediencia y resistencia de particulares, un procedimiento que corre por separado de la vía administrativa.En medio de la polémica, Mauricio Kuri destacó el éxito de afluencia en la Feria Internacional Ganadera, reportando que la jornada anterior superó los 34 mil asistentes, el día con mayor número de visitantes desde el inicio del evento.El gobernador hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la participación en las actividades programadas, enfatizando que las condiciones de seguridad y las restricciones musicales se mantendrán para el resto de los artistas de la cartelera. “Hay que seguir yendo con mucha seguridad, con mucha felicidad y con toda la familia”, manifestó, buscando que el evento continúe siendo un espacio de sana convivencia a pesar de los incidentes recientes.