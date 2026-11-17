Madison Huang, quien se desempeña como directora senior de marketing de productos en Nvidia, ha sido señalada por impulsar un ambiente de trabajo hostil. Según revelaron fuentes al New York Times y al Wall Street Journal, la ejecutiva solía gritar y menospreciar a sus empleados, a sus jefes e incluso a su hermano, Spencer, durante reuniones y eventos.Los testimonios la describen como "exigente y despectiva", llegando a insultar a sus colegas llamándolos "pez dorado" (por ser olvidadizos) o "cara muerta". En un incidente reportado el año pasado, un vicepresidente del equipo de marketing se vio obligado a abandonar una llamada temprano después de que los gritos de Madison le provocaran un ataque de pánico.Lo más alarmante de las revelaciones es que el propio Jensen Huang, de 63 años, supuestamente alentaba este comportamiento. Fuentes internas alegan que el ex CEO amenazaba a los empleados descontentos con enviar a una "furiosa" Madison y les advertía que debían temerle.Debido a su linaje, los altos ejecutivos de Nvidia sentían que no podían contradecirla. El profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, David Yoffie, comentó al respecto: "El nepotismo casi siempre es una mala idea", resumiendo el malestar generalizado por la influencia familiar en la toma de decisiones.Se alega que Madison, quien también actuó como jefa de gabinete de su padre, estaba fascinada con construir la imagen de celebridad de Jensen. Desde que se unió a la empresa en 2020, impulsó agresivamente el uso de un avatar de dibujos animados de su padre, conocido internamente como "Toy Jensen".La compañía llegó a fabricar pins, exhibir un holograma del personaje en eventos e incluso vender una sudadera con su imagen por 178 dólares. Varios empleados se sintieron "inquietos" por esta estrategia, temiendo que hiciera que Nvidia pareciera "una secta". El uso de "Toy Jensen" en los materiales de marketing fue suspendido la semana pasada, justo después de que estallara el escándalo de infidelidad del CEO.La caída en desgracia de Jensen se aceleró rápidamente la semana pasada cuando admitió haber engañado a su esposa de 41 años, Lori, con al menos tres mujeres. Entre ellas se encuentra Alice Huang, una ex ejecutiva acusada por las autoridades estadounidenses de ser una espía china desplegada para extraer inteligencia sensible y eludir sanciones, con el fin de dar a China mayor acceso a hardware de IA de vanguardia. Horas después de su renuncia, se reveló que también había tenido relaciones con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia, y con otra empleada no identificada.Nvidia ha nombrado a la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), Colette Kress, como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente. Sin embargo, los informes indican que Kress y Madison chocaban frecuentemente desde 2020, especialmente por inversiones en empresas de robótica y acuerdos de centros de datos que involucraban al esposo de Madison, Nico Caprez (quien fue promovido a vicepresidente este año). El propio Jensen había menospreciado previamente a Kress en reuniones, llamándola "un ciervo frente a los faros" y una "CFO que solo reporta", sin capacidad para decisiones estratégicas.Mientras la compañía intenta limpiar su imagen, la estructura familiar en la nómina sigue siendo evidente: Madison gana 1.2 millones de dólares anuales y su hermano Spencer, de 36 años, gana alrededor de 1.3 millones como director de gestión de productos en la división de robótica. Desmantelar esta red de nepotismo será uno de los primeros y más grandes desafíos para la nueva dirección de Nvidia.