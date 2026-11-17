Maite Perroni abre un nuevo capítulo en su carrera este 2026 tras dedicarse en los últimos meses a su maternidad y asuntos personales. Durante un reciente encuentro con la prensa, la exintegrante de RBD confirmó que ya se encuentra en plenas grabaciones de un nuevo trabajo, aunque prefirió mantener los detalles en secreto. "Este año 2026 he tenido la oportunidad de retomar proyectos que me tienen súper ilusionada y ahorita estoy haciendo un proyecto que todavía no les puedo contar", compartió la artista, sin precisar si se trata de una serie, película o proyecto musical.Este retorno a la actividad profesional ha sido posible gracias a una nueva rutina familiar: su hija Lía ha comenzado la escuela. Perroni explica que esta transición modifica la dinámica cotidiana y le permite reorganizar sus tiempos, aunque reconoce la carga emocional que implica separarse por lapsos de su pequeña. "Es una nueva etapa que sí, la verdad implica todo un proceso emocional de ir modificando la estructura, pero ahí estoy al cien por ciento", sostuvo, destacando que la maternidad y el trabajo pueden convivir con los ajustes necesarios.El regreso de Perroni a los sets también llega tras meses en los que la intérprete ha sido muy abierta sobre los desafíos de la maternidad. En abril de 2026, a través del podcast de Christian Chávez, la actriz (quien fue mamá a los 40 años) reveló los cambios hormonales y físicos que ha enfrentado tras el nacimiento de Lía.Perroni alzó la voz contra las críticas y la violencia digital que recibió por su apariencia y peso postparto, pidiendo respeto ante los ritmos de recuperación de cada mujer. "El proceso está muy de la mano de temas de salud y situaciones hormonales y otras cosas que se han dado", explicó, enfatizando que la recuperación no siempre responde a las expectativas irreales que la sociedad impone a las figuras públicas, y destacando la importancia de establecer límites para priorizar su bienestar mental y físico.En el plano personal, Perroni también ha tenido que lidiar con el proceso legal que enfrenta su esposo, el productor Andrés Tovar. Tovar fue vinculado a proceso por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones tras una denuncia presentada por Imagen Televisión, una disputa que el productor atribuye a pagos y derechos pendientes por más de 6,000 horas de programación realizadas para la cadena.Lejos de alejarse, Perroni ha defendido férreamente a su pareja, cuestionando que la reclamación de derechos laborales y creativos haya derivado en un procedimiento penal. "Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito", declaró a la revista Quién. La actriz sostiene que ambos enfrentan la situación como un equipo, reafirmando que esta experiencia solo ha fortalecido su vínculo: "Esta experiencia nos reafirma, una vez más, como familia y como pareja, que la decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos". Mientras Tovar aclara su situación legal, Perroni se enfoca en su arte y en construir un entorno estable para su familia.