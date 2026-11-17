La pesadilla que vive Pablo Lyle desde el 31 de marzo de 2019, cuando fue sentenciado por homicidio involuntario, parece estar llegando a su fin. Se maneja la fecha de finales de diciembre de 2026 para su liberación, y el actor ya se encuentra trabajando con sus abogados para planificar su futuro. Según fuentes cercanas a su familia, Lyle está contactando a televisoras y casas productoras en México para ofrecer sus servicios, urgido por la necesidad de generar ingresos tras gastar gran parte de sus ahorros en los últimos siete años de proceso legal.Sin embargo, su salida de la cárcel no marca el final de sus trámites legales. Lyle aún debe enfrentar un procedimiento ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que decidirá los términos de su permanencia o, lo más probable, su deportación a México. Sus abogados consideran que contar con una oferta de trabajo formal podría ser un elemento clave para demostrar que será un hombre productivo, agilizando así su retorno al país donde residen sus hijos, hermanos y el resto de su familia.A pesar de la emoción por su inminente libertad, Lyle ha expresado cierta incertidumbre sobre su regreso a la vida pública. Durante su estancia en prisión, estudió la carrera de Derecho, lo que ha llevado a especular sobre un posible cambio de rumbo profesional hacia el ámbito legal o el emprendimiento, buscando alejarse del ojo público y de las constantes preguntas sobre su pasado. No obstante, fuentes cercanas aseguran que, al final, su amor por la actuación sigue imponiéndose.El posible regreso de Lyle a las pantallas ha generado reacciones encontradas entre los productores mexicanos. Por un lado, el reconocido productor Juan Osorio se ha mostrado como un firme defensor de una segunda oportunidad. "Siempre la vida nos da una segunda oportunidad, y en ese momento crecemos, maduramos. Yo soy el primero en percibir que viene un Pablo Lyle muy diferente", declaró, asegurando que pensará inmediatamente en él para su próxima producción, destacando que el trabajo "distrae y dignifica".En la misma línea, otro productor con el que Lyle trabajó en la obra de teatro Divorciémonos mi amor expresó su disposición a contratarlo, calificándolo como un "tipazo y un excelente actor" que merece apoyo tras un "segundo muy desafortunado que le cambió la vida".No obstante, no todos comparten este optimismo. Un tercer productor fue tajante al señalar que, por el momento, no le daría una oportunidad laboral. "Su temperamento lo llevó a desencadenar la muerte de una persona y está pagando por eso", argumentó, añadiendo que, bajo su responsabilidad, no contrataría al actor sin antes contar con "un documento y una observación psicológica" que garantice que no volverá a explotar y que no pondrá en riesgo la seguridad de nadie en el set.Mientras se resuelven estos dilemas, la familia de Lyle se prepara para recibirlo, con la certeza de que lo arroparán con todo el amor necesario para ayudarlo a reconstruir la vida que dejó pausada hace más de siete años.