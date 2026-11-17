Con el anuncio oficial de Robert Pattinson como el agente 007, los mercados de predicción ya están en plena ebullición. Sorprendentemente, la actriz estadounidense Margaret Qualley es la que registra las probabilidades más cortas de hacerse con el papel. Qualley, hija de Andie MacDowell, ya demostró su conexión con la franquicia al realizar una coreografía con el tema original de Dr. No durante la ceremonia de los Premios Óscar de 2025, dejando una imagen impecable que cautivó al público.Otra fuerte contendiente es Zendaya, quien no solo tiene una sólida conexión profesional con Pattinson, sino también con el director de la nueva entrega, Denis Villeneuve. Pattinson se unió recientemente al elenco de Dune: Parte Tres, marcando su tercera colaboración con Zendaya tras los filmes The Drama y The Odyssey. La presencia de Villeneuve en la silla del director también ha puesto en la palestra los nombres de Anya Taylor-Joy y Florence Pugh, quienes también forman parte del elenco de la esperada secuela de ciencia ficción.En el ámbito de las sorpresas, la "rubia explosiva" Sydney Sweeney parece tener una ventaja estratégica. La actriz mantiene una estrecha relación con Jeff Bezos, cuyo conglomerado, Amazon MGM Studios, ha tomado las riendas de la franquicia License to Kill (y de la saga Bond en general). Sweeney asistió a la boda de Bezos con Lauren Sanchez el año pasado y el magnate ha invertido significativamente en su marca de lencería, lo que podría inclinar la balanza a su favor.Finalmente, surgiendo desde el campo de las posibilidades más inesperadas, los rumores apuntan a la posibilidad de "cerrar el círculo" y emparejar a Pattinson con su excoprotagonista y expareja sentimental de Crepúsculo, Kristen Stewart. Aunque parece una apuesta arriesgada, la química que ambos demostraron en el pasado podría traducirse en una dinámica fascinante y moderna para el espía más famoso del cine, redefiniendo por completo el arquetipo de la 'Bond Girl' para una nueva era.