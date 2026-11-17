La confirmación de que Robert Pattinson, de 40 años, será el próximo actor en encarnar al icónico agente 007 ha dejado perplejos a muchos en Hollywood. La elección se consideraba inesperada, ya que se rumoreaba que actores más jóvenes, como Callum Turner y Jack Lowden, eran los principales candidatos para el papel de una vida. Curiosamente, el propio Pattinson había declarado 16 años atrás que sería un "mal" Bond, lo que hace este giro aún más llamativo.Pese a la sorpresa, el anuncio fue recibido con entusiasmo por numerosas celebridades. En Instagram, figuras como Katy Perry, Lindsay Lohan, Jason Momoa, Maren Morris, Noah Cyrus y la modelo Vittoria Ceretti mostraron su apoyo dando "me gusta" al anuncio oficial.El respaldo también llegó de dentro de la propia franquicia, con la ex chica Bond Ana de Armas sumándose a las felicitaciones. Incluso Suki Waterhouse, prometida de Pattinson y madre de su hija de dos años, no pudo resistirse a darle su aprobación en redes sociales.Los actores con vínculos directos a la saga también dieron su opinión. Ralph Fiennes, coprotagonista de Daniel Craig, mostró una visible sorpresa durante una entrevista en SiriusXM con Andy Cohen. Aunque inicialmente bromeó sobre su lealtad a Craig ("Sigo enamorado de Daniel Craig, así que es difícil"), rápidamente aclaró su optimismo: "Es un gran actor. Estoy seguro de que lo hará genial". Su compañero de reparto, Jesse Plemons, también bromeó diciendo que estaba "molesto" por no haber obtenido el papel.Por su parte, George Lazenby, el actor vivo más longevo en haber interpretado a Bond (a sus 87 años, protagonista de Al servicio secreto de Su Majestad en 1969), felicitó a Pattinson en Instagram. "Robert, bienvenido al club más exclusivo del mundo", escribió, recordando su famosa frase rompiendo la cuarta pared: "Esto nunca le pasó al otro tipo", en alusión al cambio de guardia que él mismo protagonizó tras la era de Sean Connery.No todas las reacciones fueron positivas. El presentador Piers Morgan expresó su desacuerdo en la red X, argumentando que "Batman no puede ser Bond también" y criticando que la franquicia no haya optado por un actor desconocido, calificando la decisión como un "error".Sin embargo, otros aprovecharon para ridiculizar las quejas sobre la edad de Pattinson. El actor de The Walking Dead, David Morrissey, bromeó sugiriendo al actor escocés de 81 años, Bill Paterson, como el próximo Bond, elogiando su "brillo en los ojos". Mientras tanto, fans de la saga Crepúsculo celebraron el anuncio con nostalgia, con figuras como Rachael Kirkconnell comentando: "Mi yo de sexto grado sigue ganando".A pesar de las dudas iniciales, la expectativa ya está instalada para ver cómo el ex vampiro de Crepúsculo y el Caballero de la Noche se transforma en el espía británico más famoso del cine.