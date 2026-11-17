Producido por Jorge Bermúdez (The Mall) y bajo la dirección de Javier Solar, el nuevo capítulo de Mujeres Asesinas marca el debut de Susana Zabaleta en la exitosa franquicia, la cual ya había deseado integrar anteriormente. En esta ocasión, interpretan a una madre y su hija, compartiendo escena junto al actor Mauricio Isaac.Para la joven actriz Elisabetha Gruener, trabajar junto a su madre no representó un miedo escénico, sino un desafío de expectativas. "Tuve esa cosa de no equivocarme, mi miedo fue la constante expectativa de que mi trabajo estuviera a la altura de ella y un poco más al qué dirán, pero no tanto de mi madre; ella es mi espacio seguro", confesó Gruener sobre la experiencia de actuar con Zabaleta, a quien la producción contactó en septiembre para este proyecto.Más allá de la actuación, el capítulo "Luz" detonó profundas reflexiones en ambas intérpretes sobre las dinámicas familiares tóxicas. Zabaleta cuestionó la creencia arraigada en México de que "a la familia se le quiere como es y con la familia hasta el final", advirtiendo que esta idea a menudo otorga permisos y encubre la violencia."Si no estás en un espacio seguro hay que cambiarlo y aceptarlo, para cambiar la historia hay que reconocerla", acotó la cantante, quien también destacó la crudeza de una premisa de la serie: "Solo quien te conoce te puede hacer daño y nadie más te conoce tan bien como la familia". Zabaleta, quien se esfuerza por mantener la coherencia mediante la escritura de un diario personal, también aprovechó para criticar la presión social que impone que "no se vale envejecer".Inspirada en los relatos de la escritora argentina Marisa Grinstein, la serie Mujeres Asesinas inició su trayectoria en 2005. Tanto Zabaleta como Gruener lamentan y, a la vez, destacan la triste vigencia que sigue teniendo su temática dos décadas después.Gruener expresó su deseo de que la audiencia vaya más allá del morbo: "Esperaría que lo viéramos hoy y dijéramos, ay, ya se siente vieja, qué triste era antes, pero sigue siendo más vigente, incluso lo diría yo más que nunca. Quiero invitar a la reflexión", concluyó, invitando al público a sumergirse en una narrativa que, lamentablemente, sigue siendo un espejo fiel de la sociedad actual.