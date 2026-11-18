La actriz fue captada durante un paseo en la ciudad de Nueva York con un bebé recién nacido sujeto a su pecho, confirmando los rumores sobre el crecimiento de su familia. Hathaway y Shulman, de 45 años, ya son padres de dos hijos varones: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. La pareja, que se conoció en 2008 y contrajo matrimonio en 2012, ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida familiar, pero esta nueva llegada marca un capítulo emocionante en su historia juntos.Hathaway sorprendió a sus seguidores en junio pasado al revelar su embarazo a través de un video publicado en Instagram, en plena gira de prensa de The Devil Wears Prada 2. En el clip, la actriz lucía un conjunto de lino blanco y, con una gran sonrisa, reveló su vientre al ritmo de la canción Baby, I'm Yours de Barbara Lewis.Meses después, la actriz abrió su corazón sobre las dificultades de quedar embarazada a esta edad. En declaraciones a Access Hollywood, confesó: "Siempre hay esperanza hasta que no la hay, pero cuando llegas a cierta edad, esa esperanza parece ser de uno o dos por ciento". Añadió que decidieron ver hacia dónde los llevaba la vida con expectativas realistas y muy bajas, por lo que se sienten "abrumados por lo afortunados que somos", reconociendo que no todo el mundo que desea ser padre logra hacerlo.En entrevistas previas, Hathaway ha sido muy honesta sobre su "complicado" camino hacia la maternidad. En una conversación con WSJ Magazine en 2022, señaló que la experiencia la cambió para bien, haciendo que quisiera ser completamente fiel a su palabra y dejar de lado cualquier "tontería" interna. Sin embargo, la actriz ha sido firme en su decisión de mantener a su familia lejos de los reflectores. En una entrevista con la revista PORTER en 2023, explicó que esta privacidad es esencial para su salud y la de su equipo familiar: "Una de las necesidades de los niños es que deben poder definir sus propias vidas". Hathaway enfatiza que su carrera y su familia se sirven mutuamente a través de ella, sin necesidad de exponer a sus hijos al escrutinio público.Más allá de su rol como madre, 2026 ha sido un año extraordinario para Hathaway en el ámbito profesional. La actriz ha protagonizado múltiples proyectos de gran impacto, incluyendo Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, The End of Oak Street y Verity. Esta prolífica racha de trabajo ha llevado a sus fans a bautizarla cariñosamente como la "enemiga del desempleo", celebrando no solo su talento inagotable, sino también su capacidad para equilibrar una carrera de primer nivel con la crianza de una familia en expansión.