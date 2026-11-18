La polémica en torno a Ari Telch se intensificó en los últimos días después de que publicara un preocupante mensaje en redes sociales asegurando estar secuestrado, afirmación que luego desmintió calificándola de broma. Sin embargo, la situación escaló cuando su vecino, Fernando Murillo, reveló haber presentado una denuncia en su contra por comportamiento errático.Según el testimonio de Murillo, la situación se volvió delicada cuando el actor arrojó un camastro desde la azotea de una casa, poniendo en riesgo a los residentes y causando daños patrimoniales en el condominio. Murillo alegó que al menos ocho adultos y tres menores de edad han sufrido hostigamiento, incluyendo persecuciones e insultos por parte del actor. Además, afirmó que, al contactar a la familia de Telch, su hermana les indicó que "no hay alguien que pueda hacerlo entrar en razón", aludiendo a su conocido diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, padecimiento que el actor reveló públicamente en 2002.Ante la gravedad de las acusaciones, la periodista Pati Chapoy acudió con el actor para conocer su versión de los hechos. Según lo recopilado por la presentadora, Telch aseguró que la narrativa pública está distorsionada y que el conflicto no tiene nada que ver con su salud mental o un supuesto brote psicótico.El actor reveló que el problema inició cuando Murillo le propuso ser el productor de sus obras de teatro, petición a la que Telch se negó, lo que desencadenó las represalias. Además, desmintió que existiera una demanda de nueve personas, aclarando que los denunciantes son solo tres: Murillo y dos mujeres más.Sobre el incidente del camastro, Ari admitió haberlo arrojado, pero matizó el contexto: aseguró que lo hizo en respuesta a que el propio Murillo había tirado previamente todos los camastros "en pro de quién sabe qué cosa". A pesar de que el actor ha logrado mantener cierta estabilidad en su vida personal y profesional en los últimos años, recientemente han circulado rumores no confirmados sobre un posible diagnóstico de Parkinson, debido a supuestos temblores en uno de sus brazos. No obstante, Telch ha buscado desvincular por completo su estado de salud de la actual disputa legal, insistiendo en que se trata de un malentendido vecinal que se ha magnificado en los medios.Mientras la justicia determina el curso de las denuncias, el actor busca aclarar su nombre y evitar que su historial médico sea utilizado para desacreditarlo en un conflicto que, según su versión, es de índole estrictamente personal y contractual.