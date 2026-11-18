Durante una entrevista con el podcast El Interrogatorio, conducido por Said García Solís, Arley Pérez abrió un capítulo doloroso de su vida al revelar que su familia fue retenida en un intento de secuestro exprés. El músico, conocido por temas como "La venganza del M1" y "Ni falta que hace", explicó que durante la hora que duró la retención, los responsables se comunicaron directamente con él exigiendo que se presentara personalmente a cambio de la liberación de sus seres queridos.Pérez aseguró que logró resolver la situación "de la mejor manera" y sin que nadie resultara lastimado, aunque se negó a profundizar en la identidad de los implicados o las circunstancias exactas, calificándolo como "malentendidos que no se pudieron nunca aclarar". Tras el incidente, la decisión de mudarse a la capital del país fue inmediata: "Si ya se está perdiendo el respeto y los valores por la familia, pues no tiene caso que estemos aquí", sentenció el cantante.El intérprete describió que, antes de este suceso, mantenía una relación cotidiana, "muy respetuosa" y "muy familiar" con personajes vinculados al crimen organizado en su colonia natal de Culiacán. Durante años, esa convivencia no representó un riesgo evidente, ya que, según su relato, "no se metían con la población".Sin embargo, el artista marcó un límite claro en su momento: decidió distanciarse cuando percibió que el entorno se volvía peligroso y los conflictos dejaban de ser privados para volverse públicos. "Cuando se empiezan a escuchar los problemas en la calle, cuando se empiezan a escuchar los problemas en los noticieros, fue cuando dijimos nosotros: ¿Pa' qué nos arriesgamos?", explicó, describiendo un ambiente donde un simple mal comentario en una borrachera podía costar la vida.Pese a los riesgos que ha enfrentado por su oficio, Arley Pérez salió en defensa del género de los corridos, rechazando las acusaciones de apología del delito que han derivado en cancelaciones y prohibiciones en algunos estados de México. El músico comparó su labor con la de los medios de comunicación que cubren temas de violencia: "Nosotros estamos informando lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país. Es lo único que estamos haciendo, como lo hacen los medios de comunicación, de notas rojas".Además, cuestionó que solo se resalte el contenido violento de sus letras, ignorando los mensajes de condena que también incluye, como en la frase: "ya no maten a gente inocente". Ante la ola de restricciones, el cantante reveló que ya cuenta con asesoría legal para preparar amparos u otros recursos jurídicos. "Si un estado nos prohíbe cantar corridos, nosotros podemos tramitar un amparo ante un juez federal para poderlo hacer, porque nosotros vamos a expresar libremente", detalló. Finalmente, Pérez aclaró que, a diferencia de otros colegas del género, no ha enfrentado prohibiciones directas en sus actos públicos en México, y aseguró que en sus giras por Estados Unidos no ha sufrido cancelaciones de visa ni restricciones migratorias, atribuyendo los problemas de otros artistas a decisiones de sus propios equipos de trabajo y no a la censura de sus letras.