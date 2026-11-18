La firma de capital de riesgo de Kutcher, Sound Ventures, invirtió 435 millones de dólares en Anthropic, una participación que hoy se valora en 7,000 millones de dólares. Según Bloomberg, el actor posee el 0.5% de la compañía, lo que podría experimentar un aumento potencial del 1,500% al salir a bolsa. Se espera que Anthropic finalice el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) el miércoles por la noche y comience a cotizar en el Nasdaq el jueves.Aunque las cifras son astronómicas, Kutcher no recibirá instantáneamente miles de millones en efectivo, ya que Sound Ventures administra el dinero de inversores externos, por lo que las ganancias se distribuirán entre varias partes. Aun así, este movimiento podría catapultar su patrimonio neto actual, estimado en 500 millones de dólares, hacia el exclusivo club de los multimillonarios.Lejos de ser un rostro más en Hollywood, el esposo de la actriz Mila Kunis se ha consolidado como uno de los inversionistas tecnológicos más exitosos de la industria del entretenimiento. Su incursión formal en el mundo financiero comenzó en 2010, cuando cofundó A-Grade Investments junto al multimillonario Ron Burkle y Guy Oseary (mánager de Madonna). Este grupo construyó un portafolio admirable que incluyó a Spotify, Uber y Airbnb, logrando multiplicar sus inversiones iniciales de 30 a 250 millones de dólares.En 2015, Kutcher y Oseary lanzaron Sound Ventures. Sin embargo, en julio pasado, Kutcher dio un paso al costado como socio, aunque permanece como asesor senior. Según el Wall Street Journal, esta decisión se debió a diferencias sobre las etapas de las startups a las que debían apuntar: Kutcher prefiere enfocarse en empresas en etapas tempranas, mientras que la firma gravitaba hacia compañías más establecidas. Recientemente, el actor ha lanzado un nuevo fondo de capital de riesgo en asociación con Morgan Beller, colíder del proyecto Libra de Meta, con Oseary y Effie Epstein como asesores.Anthropic, fundada en 2021 por exlíderes de OpenAI, se prepara para una de las mayores salidas a bolsa de la historia, aunque se espera que se quede corta del récord de 86,000 millones de dólares recaudados por SpaceX en su OPI en junio. Este hito también pondría a Anthropic por delante de su rival OpenAI en el mercado bursátil.Los informes regulatorios muestran que los ingresos de Anthropic están creciendo rápidamente, superando los 16,000 millones de dólares en el primer semestre del año (14 veces más que en el mismo periodo del año anterior). Sin embargo, como muchas empresas tecnológicas en esta fase, la compañía aún no es rentable. Anthropic, OpenAI y la división de IA de SpaceX han perdido más dinero del que han generado debido a los costos masivos de recursos necesarios para construir modelos de IA. Esto ha alimentado la creciente preocupación entre los analistas sobre la posible formación de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial, en medio de una feroz competencia con gigantes como Google y nuevas startups en Estados Unidos y China.Mientras tanto, Kutcher, quien ha estado casado con Mila Kunis desde 2015 y es padre de Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, observa cómo su visión a largo plazo en la tecnología podría estar a punto de darle su mayor victoria financiera hasta la fecha.