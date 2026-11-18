El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decidido admitir a trámite la querella presentada contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El tribunal consideró que los testimonios aportados constituyen un "principio de prueba" que justifica el inicio de la investigación penal.Como parte de las primeras diligencias, el magistrado citó a las dos denunciantes para que declaren de manera presencial el próximo 3 de febrero de 2027. Sin embargo, por el momento, la justicia no les ha concedido la condición de testigos protegidas ni ha ordenado medidas de alejamiento, al considerar que la querella no aporta elementos que demuestren la "especial situación de peligro" exigida por la ley. Además, el juez advirtió que algunos de los delitos denunciados podrían haber prescrito, un aspecto que se evaluará durante el procedimiento, y decidió no investigar los señalamientos por trata de seres humanos ni delitos contra los derechos de los trabajadores.Las dos mujeres sostienen que sufrieron abusos mientras trabajaban en las propiedades del cantante en Bahamas y República Dominicana durante 2021. Según los testimonios recopilados con el apoyo de las organizaciones Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente, revisado regularmente sus teléfonos celulares, prohibido salir de la casa y obligado a cumplir jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contrato formal.Entre las pruebas entregadas a las autoridades se encuentran fotografías que muestran un moretón en el brazo de una de las denunciantes, así como imágenes de dos marcas en uno de sus muslos que, según la querella, podrían corresponder a una mordedura derivada de su participación forzada en "actos de contenido sexual".Julio Iglesias ha rechazado categóricamente las versiones de las dos mujeres, calificando los señalamientos como "absolutamente falsos" y negando "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".Esta no es la primera vez que se presenta una denuncia de este tipo. Una primera querella fue presentada en enero pasado, pero la Audiencia Nacional decidió archivarla. En septiembre, las exempleadas interpusieron una nueva denuncia, representadas por la ONG Women's Link Worldwide. La organización sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción para investigar los hechos gracias a una legislación que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España", un argumento que ahora ha sido aceptado para dar curso a la investigación.