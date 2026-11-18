En medio de días de emociones encontradas, Carlos Rivera vive uno de los momentos más importantes de su trayectoria: su primera nominación al Grammy Americano en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por ¡Vida México!. El intérprete confesó que la noticia lo hizo llorar de alegría, ya que el proyecto nació como un homenaje muy personal a su padre y a otros familiares fallecidos, como sus abuelos."Imagínate lo que significa para mí que el álbum que quise dedicarle a mi papá para honrar su vida terminara en una nominación al Grammy, es tremendo", expresó el cantante. Este reconocimiento también refuerza su compromiso con mantener vivas las tradiciones musicales de México, algo que recientemente celebró al regresar a su tierra natal, Tlaxcala, para interpretar canciones del disco e inaugurar un palenque que lleva su nombre.Paralelamente al éxito profesional, Rivera debe atender su salud vocal. En una entrevista para el programa Ventaneando, explicó que sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales (la ruptura de pequeños vasos sanguíneos internos), lo que lo obligó a cancelar parte de su gira. Aclaró que no se trata de nódulos ni de una mala técnica, sino de un incidente aislado en sus 25 años de carrera.Aunque la lesión inicial ya está prácticamente superada, el cantante viajará a Boston, Massachusetts, para someterse a una microcirugía correctiva. Allí será atendido por el mismo especialista que trató a estrellas internacionales como Adele y Steven Tyler por complicaciones similares. El objetivo del procedimiento es revisar con precisión las zonas afectadas y evitar que el problema vuelva a ocurrir, garantizando así la longevidad de su carrera.Tras la intervención, Carlos deberá guardar reposo vocal absoluto durante varias semanas para permitir la correcta cicatrización. Aunque el proceso requerirá calma, el artista ya tiene una meta clara: "Primero Dios, ahora en este fin de año recibir a mi hija, poder hablar, poder cantar... yo creo que para febrero por ahí estaré de vuelta en los escenarios", adelantó.Su esposa, Cynthia Rodríguez, no podrá acompañarlo en este viaje a Estados Unidos debido a que se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo que le impide volar. Sin embargo, Rivera no estará solo, ya que contará con el apoyo de varios integrantes de su familia y de su equipo de trabajo en Boston. El cierre de año tendrá, por tanto, un doble significado para el cantante: la consolidación de un sueño profesional y la inminente llegada de su primera hija.