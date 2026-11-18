El 9 de noviembre de 2026, la defensa legal del cantautor presentó una oposición formal ante el IMPI contra la solicitud de registro de marca presentada por Jesús Jaime González Terrazas el 30 de septiembre (expediente 3714831). El padre buscaba registrar el nombre artístico de su hijo en la clase 16, que abarca productos impresos, fotografías y artículos de papelería, una categoría distinta a la clase 41 (conciertos y espectáculos) en la que ya posee registros.El abogado de Nodal, Ian Sergio Ibarra Hernández, sostuvo en el escrito que el solicitante "no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto". La defensa advierte que permitir este registro perjudicaría al cantante, al público consumidor y al sistema de propiedad intelectual, ya que podría hacer creer que estos nuevos productos son ofrecidos o respaldados oficialmente por el intérprete.Para frenar el nuevo registro, la oposición recupera antecedentes clave. En 2016 y 2024, el propio IMPI había cuestionado solicitudes de Jesús Jaime (como la marca "CHRISTIAN NODAL PAL CORA") por reproducir el nombre del cantante sin acreditar la autorización correspondiente, advirtiendo que el nombre había adquirido tal prestigio que podía generar confusión. Aunque aquellos trámites terminaron con registros concedidos, el abogado de Nodal exige que el Instituto no adopte un "criterio contradictorio respecto de hechos idénticos".La defensa invoca el artículo 173, fracción XIII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como el Convenio de París y el artículo 20.21 del T-MEC, que protegen las marcas notoriamente conocidas incluso en categorías de productos distintas, siempre que su uso pueda perjudicar los intereses del titular. Para respaldar esto, se adjuntaron pruebas de la trayectoria artística del cantante, cifras de plataformas musicales y capturas de sus millones de seguidores en redes sociales, solicitando que el IMPI estime "CHRISTIAN NODAL" como una marca notoria.Por su parte, Jesús Jaime González Terrazas cuenta con argumentos y antecedentes para defender su posición. Actualmente posee tres marcas en la clase 41 (entretenimiento): "CN CHRISTIAN NODAL" (vigente hasta 2036), "NODAL" y "CHRISTIAN NODAL PAL CORA" (vigente hasta 2034). Además, padre e hijo comparten dos registros para bebidas y servicios de restaurantes.Un pilar de su defensa es una reserva del nombre artístico obtenida ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en 2016, cuando Christian era menor de edad, y renovada en 2021. Aunque una solicitud de transparencia de mayo de 2026 confirmó que la reserva seguía vigente, no precisó su titular actual. La abogada del padre, Elsa del Carmen Lugo Torres, ha argumentado en trámites paralelos que su cliente "siempre ha sido el único dueño y titular de los derechos marcarios y artísticos", desestimando una solicitud previa de Christian ("C NODAL") como un "error involuntario" y comparando la situación con disputas históricas de nombres artísticos, como el caso del grupo Bronco.Hasta el momento, el IMPI no ha emitido una resolución definitiva sobre las solicitudes de Jesús Jaime, ni para conciertos (clase 41) ni para productos impresos (clase 16), por lo que deberá ponderar la oposición de Christian y los argumentos de su padre.De manera paralela, Christian Nodal enfrenta su propio desafío legal: una oposición a su solicitud para registrar la marca "EL FORAJIDO", presentada por José Manuel Maldonado Ayala, titular previo de la marca "FORAJIDO" para servicios de entretenimiento musical, lo que añade otra capa de complejidad a la batalla por la propiedad intelectual del artista.