Durante la emisión del martes 17 de noviembre del programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la actriz de 46 años, conocida actualmente por su rol en Yellowjackets, abordó el tema de su relación con la intérprete de Believe. Cuando el conductor le preguntó directamente si mantenía contacto con ella, Ricci fue clara: “No estoy [en contacto con ella]. Desafortunadamente, ella todavía está molesta conmigo, guarda rencor”.La actriz explicó que el distanciamiento se originó tras una entrevista conjunta para una revista, en la que Cher hizo comentarios que Ricci consideró "no tan maravillosos". Tiempo después, la cantante le dejó un mensaje de voz disculpándose y atribuyendo sus dichos a la manipulación de los periodistas. “Yo tenía 19 años, así que no devolví ese mensaje”, confesó Ricci, confirmando que esa falta de respuesta es la razón por la que Cher sigue molesta.Ricci reveló que, en años posteriores, intentó retomar el contacto con la artista, pero solo obtuvo "silencio de radio". Sin embargo, lejos de mostrar resentimiento, la estrella de cine ofreció una explicación empática sobre el punto de vista de la cantante, de 80 años.“La adoro, es la mejor, y absolutamente, cien por ciento, puedo imaginarme siendo Cher y diciéndome: ‘Oh Dios mío, me tergiversaron y voy a llamar a esta persona joven para explicarle que me tergiversaron’, y luego la audacia de que esa persona joven no devuelva la llamada”, señaló Ricci. “Estaría tan molesta, lo entiendo”. Para cerrar el segmento, se dirigió directamente a la cámara con un mensaje conciliador: “Te quiero, Cher, te quiero muchísimo”.Esta revelación contrasta con los testimonios anteriores de Ricci sobre su relación con la cantante. En una entrevista de 2024 con Entertainment Weekly, y anteriormente en Rolling Stone en 1999, la actriz describió a Cher como una figura protectora durante el rodaje de Sirenas (1990), película en la que también participaron Winona Ryder y Bob Hoskins. Ricci recordó que fue la propia Cher quien la apoyó para conseguir el papel de Kate Flax (la hija de su personaje) tras seis audiciones. Además, solía refugiarse en el tráiler de su compañera para evitar a su tutor escolar, ya que Cher reconocía las luchas de poder detrás de escena y protegía a la joven actriz de sentirse culpable por situaciones que no comprendía.Hoy en día, Christina Ricci, famosa por clásicos como Casper, Los locos Addams y La leyenda del jinete sin cabeza, se prepara para el estreno de la temporada final de Yellowjackets, programada para el 20 de noviembre de 2026 en Paramount+, cerrando un ciclo en su aclamada trayectoria televisiva mientras deja la puerta abierta a una reconciliación con su antigua mentora.