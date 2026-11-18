Semanas después de que surgieran las primeras especulaciones, Cinthia Aparicio rompió el silencio durante una entrevista con el programa Hoy. La actriz, reconocida por sus papeles en telenovelas como Juegos de amor y poder y Mi rival, confirmó que está dando una nueva oportunidad al amor, a menos de un año de haber formalizado su divorcio del también actor Alexis Ayala."Estoy dándome una oportunidad en el amor, estoy muy feliz, estoy en paz. Estoy viviendo una etapa con una persona muy especial en mi vida", confesó la actriz con una sonrisa, añadiendo que actualmente se encuentran en un proceso de seguir conociéndose mutuamente.El rumor de este nuevo romance cobró fuerza cuando la cuenta de Instagram Reina venenosa publicó una fotografía de la actriz junto a un hombre, identificándolo como "Hugo Manterola", descrito como un ganadero de buena familia dedicado al comercio e importaciones de ganado. La misma publicación aseguró que llevan varios meses de relación, que él ya fue presentado ante la familia de la actriz y lanzó una directa crítica hacia su exesposo, señalando que el nuevo pareja sí cuenta con estabilidad económica.Aunque Cinthia no ha confirmado públicamente el nombre de su pareja, sí reveló detalles que coinciden con la cercanía descrita por los rumores: "Nos conocemos prácticamente de toda la vida; nuestras familias se conocen. Tenemos muchas cosas en común; la vida nos unió. Me sorprendió la vida, y me sorprendió para bien", explicó.A diferencia de su exesposo, quien ha hecho pública su nueva relación (incluyendo un reciente cambio de imagen rapándose por completo), Aparicio ha decidido proteger la identidad de su actual pareja debido a que él no pertenece al mundo de la farándula. La actriz manifestó que respeta profundamente su deseo de mantenerse al margen de los reflectores, aunque dejó la puerta abierta a presentarlo oficialmente en el futuro si así lo deciden.Mientras Alexis Ayala continúa con su propia vida sentimental, Cinthia Aparicio parece haber encontrado un equilibrio y una tranquilidad que prioriza su bienestar emocional, cerrando un ciclo y abriendo otro con la certeza de haberse sorprendido "para bien".