La noticia del deceso de John Christ fue confirmada este domingo 15 de noviembre de 2026 a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales. "Es con gran tristeza que debemos informarles del tranquilo fallecimiento de John Christ el 15 de noviembre de 2026", rezaba el mensaje, en el que se solicitaba respetar la privacidad de la familia y se agradecía el apoyo de sus seguidores.El fallecimiento ocurre apenas dos meses después de que el propio guitarrista revelara que estaba lidiando con un problema médico grave y no especificado, el cual le impedía continuar con sus presentaciones y clases. En septiembre pasado, Christ había compartido que los médicos le habían ordenado tomar unos meses de descanso para recuperarse, bromeando con que, de lo contrario, "enviarían a Glenn [Danzig] a su casa para cuidarlo, lo cual era motivación suficiente para mejorar".Christ fue un miembro fundador de Danzig, la banda formada en 1987 por el exvocalista de Misfits, Glenn Danzig. El guitarrista fue pieza clave en los primeros cuatro álbumes de estudio de la agrupación, todos producidos por el legendario Rick Rubin y considerados los lanzamientos más exitosos de la banda. Su mayor éxito fue el tema Mother (1988), que fue remezclado y relanzado en 1993, convirtiéndose en un gran éxito en MTV y en la radio.Sin embargo, poco después del lanzamiento de su cuarto álbum, Danzig 4, en 1994, Christ y el bajista Eerie Von abandonaron la agrupación en medio de crecientes disputas internas con Glenn Danzig y "horribles" negociaciones contractuales. En una entrevista de 2024, Christ reflexionó sobre esa etapa, señalando que sintió que fue "boicoteado" (blacklisted) y que la música de la banda había empezado a empeorar. "Cuando trabajábamos en la preproducción de Danzig 4, la música industrial ya había alcanzado su punto máximo y estaba empezando a desaparecer. Y Glenn le tomó el gusto. Lo que escribía era monótono, solo eran grooves", declaró, añadiendo que las canciones no estaban listas ni bien planificadas al llegar al estudio.Tras su salida de Danzig en 1995, Christ lanzó un álbum como solista y, con el tiempo, encontró una nueva vocación dedicándose a la enseñanza de la música en el Carroll Community College en Maryland, donde formó a nuevas generaciones de músicos.A pesar de haber dejado el foco mediático de la industria del rock, su talento nunca pasó desapercibido para la crítica especializada. En 2004, la revista Guitar World lo clasificó en el puesto número 63 de su lista de los "100 mejores guitarristas de metal de todos los tiempos", un reconocimiento que consolida su legado como uno de los arquitectos del sonido oscuro y pesado que definió a Danzig en sus años dorados.