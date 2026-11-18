La polémica se desató después de que la revista Evie Magazine publicara un video en Instagram comparando imágenes de Pugh en la alfombra roja de los Óscar de 2024 con su apariencia reciente en los Governor's Awards de la Academia. El clip cuestionaba si la actriz había "caído víctima de la guerra de Hollywood contra las caras redondas", señalando que su mandíbula parecía más definida y su barbilla más puntiaguda.Pugh no tardó en responder directamente en los comentarios con un mensaje contundente: "Chicos, cumplí 30 años. Soy una mujer. Los cuerpos y las caras cambian. No es para tanto, el hecho de que la gente ni siquiera pueda distinguir entre lo que es envejecer y lo que es una cirugía es perturbador. Lamentablemente, la suavidad juvenil no dura para siempre".Esta no es la primera vez que la actriz aborda el escrutinio sobre su apariencia. En una entrevista reciente con la revista ELLE, Pugh confesó que hace su mejor trabajo cuando se siente "fea", ya que el maquillaje descuidado o sentirse enferma o con resaca le otorga una libertad creativa que la perfección le niega."Siempre hay un comentario constante sobre si hemos ganado o perdido demasiado peso, o si nos hemos hecho un procedimiento estético. Y luego, cuando hacemos esas cosas, dicen: 'Oh, Dios mío, se ve así, o se ha hecho demasiado, o ha ganado peso'. Nunca puedes encontrar el equilibrio correcto", explicó. Ya en 2022, había revelado a The Telegraph que al inicio de su carrera le pidieron repetidamente que cambiara su peso, la forma de su cara y de sus cejas, lo que la hizo sentir que había cometido un "error masivo" al entrar en la industria.Pugh se encuentra en un momento cumbre de su carrera, preparándose para iniciar campañas de prensa simultáneas para sus roles en Dune: Parte Tres y Avengers: Doomsday, además de haber recibido excelentes críticas como productora ejecutiva y protagonista de la adaptación de Netflix de Al este del Edén (East of Eden).Durante la celebración Women In Hollywood de Elle en Los Ángeles, la actriz también aprovechó para coquetear con la idea de unirse a la franquicia de James Bond. Tras saber que Denis Villeneuve dirigiría la próxima entrega protagonizada por Robert Pattinson, Pugh reveló ante el público que ya le había enviado un mensaje de felicitación al director, seguido de una petición directa: "¿Hay algún villano del tamaño de una mujer de 1.62 metros? Solo te lo recuerdo, por si acaso".Con su respuesta a los trolls y su actitud desinhibida ante la industria, Florence Pugh continúa reafirmando su postura de no dejarse definir por los estándares de belleza de Hollywood, enfocándose en su talento y en los desafíos artísticos que tiene por delante.