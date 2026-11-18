Durante una sesión de preguntas y respuestas en el evento KISS Kruise: Land-Locked in Vegas el pasado 15 de noviembre, Gene Simmons (de 77 años) compartió una anécdota escalofriante sobre los inicios de la banda de glam rock. En el primer concierto en vivo de KISS en 1974, mientras el cantante Paul Stanley interpretaba 100,000 Years, Simmons tenía planeado encender un candelabro gótico y lanzar un proyectil pirotécnico sobre la cabeza del público."Teníamos pólvora envuelta en papel flash que parecía un beso de chocolate, y yo tenía el candelabro", recordó Simmons. Sin embargo, el plan salió mal: "Había un tipo de pie en su asiento y el proyectil no subió. Fue directo. Como esos patos que disparas en una feria, simplemente lo viste golpear su cara: ¡Boom! Explotó y luego se cayó".El incidente dejó a los miembros de la banda, incluido el baterista original Peter Criss y el fallecido guitarrista Ace Frehley (quien murió en 2025 a los 74 años), convencidos de que serían demandados hasta la ruina y que su carrera había terminado antes de empezar.Sin embargo, el manager de la banda, el fallecido Bill Aucoin, entró al camerino acompañado del mismo fanático accidentado. "No estoy exagerando, la parte superior de su párpado o lo que fuera estaba derretida como queso", relató Simmons ante el asombro de la audiencia. Para sorpresa de todos, el fanático exclamó: "Hombre, ese fue el mejor show que he visto". Aucoin logró convencer al leal seguidor de que firmara alegremente una exoneración de responsabilidad, liberando a la banda de cualquier demanda. "Nunca volvimos a saber de él", concluyó Simmons.A pesar de estos caóticos inicios, KISS se convirtió en una de las bandas más icónicas de la historia, dejando la vida en la carretera tras concluir su extensa gira de despedida End of the Road en 2023. Desde entonces, la agrupación se ha mantenido ocupada planificando un ambicioso show de avatares temático de KISS en Las Vegas, programado para 2028.Paul Stanley (de 74 años) comentó recientemente a Billboard que la producción de este evento es "mucho más complicada de lo que anticipé", pero añadió que el objetivo no es replicar un concierto, sino "crear una experiencia y casi convertirnos en sus guías turísticos hacia algo de otro mundo, pero totalmente basado en la música".Además, la banda prepara un documental descrito como "del vientre a la tumba" (womb-to-tomb). Su director, DJ Viola, aseguró que, tras 50 años protegiendo lo que ocurre tras el telón, la banda ha abierto la cortina por completo. "Lo que descubres es que, debajo de todo el maquillaje, la pirotecnia y el espectáculo, hay un compromiso inquebrantable de ofrecer a sus fans el mejor show posible", destacó el realizador, confirmando que esa dedicación no ha disminuido ni un ápice en medio siglo de historia.